Новый глава НБУ: Оценки и прогнозы экспертов

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Новый глава НБУ Кирилл Шевченко обещает сохранять финансовую стабильность, добиваться более дешевых кредитов для промышленности и сотрудничать с международными финучреждениями. Как эксперты восприняли его кандидатуру?

Об этом пишет Deutsche Welle.

За нового руководителя Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко проголосовали 332 депутата. Его кандидатуру поддержали депутаты от фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), "Батькивщина", "Довіра", группы "За майбутнє" и 13 внефракционных. Воздержались лишь фракции "Голос" и "Европейская солидарность". Критики обвиняют власть в подозрительный спешке с назначением нового главы НБУ. Вместе с тем эксперты отнеслись к новому председателю Нацбанка с осторожным оптимизмом.

Обещания нового главы

Кирилл Шевченко - банкир с 25-летним стажем. Начал карьеру в 1994-м году в "Украинском кредитном банке", далее работал в банках "Финансы и Кредит", возглавлял Госипотечное учреждение, был советником премьер-министра Юлии Тимошенко и в последнее время возглавлял государственный "Укргазбанк".

Опрошенные депутаты от партии "Слуга народа" признали, что ранее планировалось 16 июля заслушать кандидатуру Шевченко на заседании фракции и только на следующий день вынести ее на голосование в сессионном зале. "Но президент решил воспользоваться турборежимом перед летними парламентскими каникулами", - так объяснил спешку назначения главы НБУ Даниил Гетманцев, отвечая в кулуарах Верховной Рады на вопросы журналистов. Гетманцев возглавляет парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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По словам депутата, во время утверждения кандидатуры нового главы НБУ в профильном комитете Шевченко заявил о намерении сохранить общий курс Нацбанка. В то же время он намерен облегчить банкам кредитование реального сектора экономики, "снизить нагрузку на резервы и капитал". Как сообщил далее Гетманцев, среди своих приоритетов Шевченко назвал стабильность курса гривни, сотрудничество с международными кредиторами и не допустить неконтролируемой инфляции. Уже после голосования в Верховной Раде, благодаря депутатам за поддержку своей кандидатуры, Шевченко пообещал "усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе".

Мотивы голосования за Шевченко

Поддержанный подавляющим большинством голосов, новый глава НБУ одновременно и натолкнулся на критику части депутатов от монобольшинства. Так, депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обвинил Шевченко в отсутствии программы действий и назвал его "однозначно зашкваренным кандидатом". "Я спросил его, как так случилось, что жены и родственники членов правления и работников "Укргазбанка", которые являются парикмахерами, бухгалтерами, оказались предпринимателями, на которых выводились десятки миллионов гривен в виде комиссионного вознаграждения за привлечение депозитов. Это явное хищение средств, и Шевченко является фигурантом этого хищения. Он на это ответить ничего не смог", - сказал Дубинский в день голосования в беседе с украинскими журналистами.

Однако председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что во время рассмотрения кандидатуры Шевченко его комитет убедился в его непричастности к расследуемому НАБУ уголовному делу о хищении 200 миллионов гривен служащими "Укргазбанка". "Шевченко не является фигурантом ни одного уголовного дела и проверка перед его назначением это подтвердила", - сказал депутат. В свою очередь, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил: "Мы его поддержали, потому что не хотим, чтобы в Нацбанке оставалась та команда, управляемая внешними управленцами". Бойко выразил надежду, что НБУ "не будет использоваться для обслуживания внешних и внутренних спекулянтов".

Лучший или зависимый?

Самые большие опасения экспертов относительно нового главы НБУ – неуверенность в его способности проводить независимую политику финансового регулятора государства. Так, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса указал на "очевидную зависимость" Шевченко. По мнению эксперта, президент Зеленский "выбрал путь зависимого Национального банка". "А значит политика НБУ изменится. Значит прихоти офиса президента будут в приоритете. Это и дешевые кредиты, которые выдают своим и которые никто никогда не возвращает", - убежден Фурса.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отрицает возможность давления государства на Нацбанк и его руководителя. "Есть надежда, что МВФ и Всемирный банк положительно воспримут эту новость и это позволит нам обеспечить макроэкономическую стабильность", - отметил Марченко. Экс-министр экономики Тимофей Милованов также считает Шевченко лучшим выбором из возможных".

Александр Савицкий