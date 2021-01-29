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Новое украинское правописание: Быть или не быть?

Адвокат Права
Адвокат Права

Юридический Telegram-канал

Окружной административный суд Киева отменил новую редакцию украинского правописания коллаж РБК-Украина

Окружной административный суд Киева отменил новое действующее украинское правописание, которое было утверждено постановлением правительства в 2019 году. Что дальше?

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

"...действовал вне пределов своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов" – можно сказать о том, хоть и не большом (да и хорошо!), перечне органов власти.

Но сегодня поговорим о том самом многострадальном украинском правописании, к которому привыкнуть, по нашему мнению, невозможно!

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление от 22 мая 2019 года №437 "вопросы украинского правописания".

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Интересно, что производство по делу было открыто по иску ОО "Правовое государство" и жительницы города Херсон, которая действовала в интересах своей несовершеннолетней дочери.

Кто же наделен правом благословлять правописание в свет?

Ответ дает закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25.04.2019 №2704-VIII – Национальная комиссия по стандартам государственного языка. В соответствии с пп. "а" п. 1 ч. 1 его ст. 44 именно это учреждение должно утверждать "правописание украинского языка и изменения к нему". Впрочем, вступление в силу этого закона состоялось 16 июля 2019 года – через два месяца после постановления Кабмина.

Поэтому предстояло подождать, создать к тому времени саму комиссию.

Во время рассмотрения дела в суде выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в правописание вносились изменения, фактически, на коленях.

Таким образом, когда решение ОАСК вступит в законную силу, будут отменены все языковые нормы, принятые в 2019 году, в частности:

  • феминитивы ("авторка", "директорка", "фігурістка");
  • новое написание слов с буквой "є" (проЄкт, проЄкція);
  • слитное написание слов с иноязычным компонентом, определяет количественный критерий ("архіважливо", "гіперрозумний");
  • слитное написание некоторых слов ("віцепрезидент", "ексміністр", "вебсайт");
  • раздельное написание с "пів" (пів Києва, пів яблука, пів автобуса).

...и Кабмин обжаловал это решение!

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