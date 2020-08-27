Новое газовое месторождение в Черном море: "Турецкий поток" теряет свое значение?

Турецкое судно Fatih Фото из открытых источников

До сих пор Анкара полагалась на иностранные поставки газа, в том числе из России. Совсем скоро, если верить президенту Турции Реджепу Эрдогану, находка Турции в Черном море откроет новую эру в стране. Так ли это?

Об этом пишет Al Jazeera.

По мнению западных экспертов, после открытия крупного газового месторождения в Черном море Турция воздержится от закупок российского газа, что поставит под угрозу проект "Турецкий поток".

В сообщении, опубликованном российским новостным сайтом News.Ru, Любовь Глазунова пишет, что недавно обнаруженное буровым судном "Фатих" газовое месторождение в Черном море находится недалеко от границ Румынии и Болгарии.

По оценкам, запасы в нем составляют около 320 миллиардов кубометров, и Анкара продолжит разведочные работы в этом районе. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обнаруженные запасы являются лишь частью залежей.

До сих пор турецкое государство полагалось на иностранные поставки газа, в том числе из России. Незадолго до официального объявления осведомленные источники сообщили агентству Reuters, что в турецких территориальных водах было обнаружено от 800 миллиардов до 26 триллионов кубометров газа, и этого будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность Турции в газе на 20 лет. В связи с этим некоторые эксперты засомневались в будущем поставок газа на турецкую территорию из России.

Автор статьи процитировала Кристофа Меркеля, управляющего директора консалтинговой компании Merkel Energy. Он не удивится, если за этим последуют новые события. Такие страны как Болгария, Украина и Греция могут заинтересоваться покупкой этого газа, если Турция решит его экспортировать. Поэтому можно ожидать сокращение импорта через газопровод "Турецкий поток".

Однако по мнению других экспертов, в настоящее время цена и спрос на газ достигли исторического минимума из-за пандемии, поэтому неясно, насколько прибыльной будет добыча газа в Турции и будет ли Анкара его экспортировать.

Конкурентный рынок

Как отмечает известный аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, необходимо дождаться официального аудита турецкого газового месторождения, прежде чем говорить о его рентабельности. На его взгляд, обнаруженные запасы не так уж и велики, и добывать газ оттуда можно долгое время, но, как правило, годовые объемы производства не очень большие.

Учитывая глубину Черного моря и высокую себестоимость добычи, многие задаются вопросом, какой вариант для Турции наиболее выгоден в нынешних условиях: покупать газ или добывать его, что дорого и невыгодно.

При этом, по мнению Юшкова, поставкам российского газа в краткосрочной перспективе ничто не угрожает. Сегодня Россия сталкивается с другими проблемами, такими как альтернативные закупки Анкары и низкие цены на рынке, что позволяет Турции покупать много СПГ по доступной цене.

Эксперт выразил уверенность в сохранении спроса на проекты "Турецкий поток" и "Голубой поток", отметив, что обнаружение крупных запасов газа не означает немедленное начало их добычи.

Например, несколько лет назад в Польше было открыто одно из крупнейших месторождений сланцевого газа, но до сих пор из него не было извлечено ни одного кубометра. По мнению эксперта, добыча турецкого газа может начаться через пять-семь лет, что угрожает интересам Москвы.

Благодаря открытию газовых месторождений Турция получает не только экономическую выгоду, но и геополитические преимущества, что позволит ей достичь энергетической независимости и игнорировать газовые сделки с Россией и другими державами, покупающими у нее энергию.

Перевод: ИноСМИ