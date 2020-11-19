​Новейшая украинская РСЗО "Буревий": Огневые испытания

РСЗО "Буревий" от ГП "Шепетовский ремонтный завод" Defence

Шепетовский ремонтный завод, в соответствии с совместным решением с Минобороны, провел испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Буревий". Эта система рассматривается как замена устаревшим РСЗО "Ураган", которые находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет Defense Express.

Огневые испытания этой новой РСЗО, которые на днях прошли на одном из военных полигонов, эксклюзивно снял Defense Express.

РСЗО "Буревий" выполнен в калибре 220 мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, разрабатываемых КБ "Южное" в рамках программы "Тайфун-2".

РСЗО "Буревий" в калибре 220-мм Defence

Новая реактивная система от Шепетовского ремонтного завода оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить "Буревий" в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, вроде БПЛА, в режиме онлайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считаных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

"Буревий" оснащен современными цифровыми системами Defence

"Испытания "Буревия" проходят в рамках взаимодействия с Минобороны, которое заинтересовано в этой машине. Концептуальный подход в ее создании: максимальная цифровизация, увеличение дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных. Нами полностью разработаны и изготовлены весь пакет направляющих и система наведения. Они интегрированы на новое высокопроходное шасси, которое в дальнейшем будет оснащено полностью бронированной кабиной", - заявил Олег Туринский, директор ГП "Шепетовский ремонтный завод".

"Буревий" размещен на высокопроходном шасси Т815-7Т3RC1 от чешской Tatra с колесной формулой 8х8. Она принадлежит к последнему поколению военного транспорта этой компании и отличается сверхвысоким уровнем проходимости, максимальной скоростью более 100 км/ч, уровнем экономичности и эргономичности.

"Для Министерства обороны одним из главных приоритетов является качественное обновление Вооруженных сил Украины. В том числе и в вопросе дальнобойных артиллерийских систем, которые должны не только расширять дальность действия, но и размещаться на современных надежных мобильных платформах. Сейчас большая доля таких систем в Вооруженных силах Украины все еще размещена на устаревших советских машинах, которые уже исчерпывают свои ресурсы.

Штатная транспортно-заряжающая машина "Урагана" - ЗИЛ-135. Эти машины давно нуждаются в замене Defence

Учитывая то, что несмотря на большое количество заказов для украинского войска, Кременчугский автомобильный завод сейчас находится в процедуре банкротства, мы должны найти альтернативу. В случае прохождения "Буревием" всех необходимых испытаний будет рассмотрен вопрос перехода ВСУ на новые колесные платформы, которые отвечают всем требованиям стран-членов НАТО, с последующей локализацией их производства в Украине", - сообщил Defense Express заместитель министра обороны Украины, Александр Миронюк.

Должны отметить, что сейчас такие системы, как "Град", "Ураган", "Смерч", а также "Ольха", размещены на платформах "Урал", ЗИЛ и МАЗ, которые были разработаны в 60-70-х годах и не производятся в Украине. Фактически сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины и сами ВСУ способны лишь поддерживать их в работоспособном состоянии.

В то же время единственный отечественный производитель грузовых автомобилей - КрАЗ, который находится в частной собственности и начал процедуру банкротства. За весь 2020 год он смог реализовать лишь 29 машин. Сейчас его имущество выставлено на продажу Фондом гарантирования вкладов.

Олег Катков