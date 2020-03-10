Новая волна мирового финансового кризиса из-за обвала мировых цен на нефть: Прогнозы и последствия

Цены на нефть и рубль падают, поскольку Россия и ОПЕК не смогли договориться EPA-EFE

Вызван кризис долговыми проблемами у половины мира, системным кризисом капитализма, дестабилизацией целых регионов на фоне кризиса идеологий и политических систем, а также последней эпидемией коронавируса, ставшей скорее спусковым крючком, тем самым "чёрным лебедем", который должен был запустить процессы.

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Добро пожаловать в новую волну мирового финансового кризиса, который теперь оброс ещё и нефтяным измерением - произошёл обвал мировых цен на нефть до $ 30 за баррель.

Ожидают дальнейшее падение, если нефтяная война между Россией и ОПЕК затянется. То есть, цены могут рухнуть ещё до уровня $ 20 - $ 25.

А дальше начнётся забег. В принципе, больно будет всем. Но последствия зависят от порогов устойчивости каждого игрока. Лучше всего сейчас ситуация у США.

Штатам в краткосрочной перспективе будет норм. А падение цен на бензин и вовсе сыграет на руку переизбранию Дональда Трампа. Поэтому, он излучает оптимизм и шлёт всем обнимашки в своём Twitter.

Украина к кризису не готова, так что будет пожинать последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками. Наш Институт уже почти 2 года как рассказывает о кризисе, а в прошлом году делали презентацию специального доклада, а в мире об этом обстоятельно говорят ещё дольше.

Ну ничего - "якось воно буде".

Как и в РФ, у нас - острый управленческий кризис и полная деградация государственных институтов вместе с провалом информационно-смыслового пространства. Россия только начала решать эту проблему, запустив конституционную реформу, заодно намереваясь решить вопрос "престолонаследия", который уже давно назрел.

России будет неприятно. Хотя нынешний обвал - это не тоже самое, что в 2014-2015 годах, он ударит по экономике РФ, которая всё ещё зависима от нефти и так и не сумела полностью избавиться от зависимости от внешних рынков. Но выдержать они смогут. Накопленные за последние годы резервы покроют их дырки в бюджете на 4-5 лет точно, а при условии урезания социалки - и на все 9-10 лет.

Я не думаю, что нам тут стоит ожидать каких-то послаблений в их внешней политике, если что. Наоборот: они могут ужесточить её, пользуясь слабостью всех вокруг и кризисным моментом. Это особенно касается ближней периферии РФ: Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Грузия.

Саудовской Аравии будет больно. У них бюджет рассчитан на $ 58 за баррель, а все крупнейшие нацпроекты, задуманные Мухаммедом бин Салманом и вовсе нуждаются по-хорошему в цене $ 83. Резервы у саудовцев есть - порядка $ 500 млрд. Их хватит на 3-4 года с учётом растрат, но реакция на нефтяной шок может быть и раньше. Именно поэтому, наследный принц раньше времени начал закручивать гайки и арестовал оппозиционно настроенных к нему принцев, включая брата и племянника короля.

Венесуэле будет плохо. Там и так плохо, а теперь будет совсем тяжко. Возможно, на этом фоне обострится, казалось бы, забытая уже борьба между американским ставленником, wannabe-President Хуаном Гуайдо и нафталиновым чавистом Николасом Мадуро.

В Ливии всё хорошо. Там уже несколько месяцев местные племена по указке генерала Хафтара блочат экспорт нефти из терминалов, так что ниже днище они вряд ли пробьют. Хотя, всё возможно.

Ирану и Ираку будет больно. Первый вообще судорожно пытается справиться с санкциями США, приправленными эпидемией коронавируса, а теперь ещё и это. А Ирак сейчас в самом эпицентре острого политического кризиса. Уже 5 месяцев там нет правительства.

Короче, начались великие сдвиги, который заставят меняться мировую систему и расклады сил в ней. Сейчас будут действовать правила "каждый за себя" в этих джунглях.

И на коне окажутся те государства, которые сумеют адаптироваться, измениться, проявить гибкость и генерировать инновации и смыслы.

Илия Куса