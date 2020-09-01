Новая угроза из космоса: К Земле приближается астероид

К Земле довольно часто приближаются различные астероиды. Об одних мы знаем, а о других нет, поскольку они не оказывают никакого влияния на нашу планету. К сожалению, их небольшие или, наоборот, огромные размеры не позволяют нам увидеть или даже заметить их присутствие в небе.

Каждый день ученые составляют список астероидов, которые приближаются к Земле. Большинство из них прибывают из Пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Кроме того, ученые фиксируют их координаты и размеры, а также определяют степень опасности для Земли.

Если астероид приближается на расстояние меньше, чем расстояние от Земли до Луны (384 тысячи километров), то он считается потенциально опасным объектом, заслуживающим постоянного наблюдения, поскольку его путь может измениться из-за гравитации планет или даже гравитации самой Земли.

Защитник Солнечной системы

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он защищает нашу планету от опасных небесных тел, особенно тех, что прилетают из-за пределов Солнечной системы, включая кометы, которые представляют реальную угрозу жизни на Земле.

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Если бы не гравитация Юпитера, которая сбивает с курса кометы, то Земля периодически бы сталкивалась с опасными небесными телами.

По мнению ученых, которые занимаются поиском внеземной разумной жизни, существование большого объекта, такого как Юпитер, является ключевым фактором для зарождения жизни на планете вроде Земли. Каким образом можно обезопасить планету, чтобы на ней появилась жизнь?

Например, около 66 миллионов лет назад комета или астероид диаметром около 15 километров, столкнувшись с нашей планетой, вызвала самую масштабную катастрофу в истории Земли. В результате столкновения погибло 3/4 живых организмов, существовавших на Земле в то время, включая динозавров.

Приближающийся астероид

1 сентября 2020 года мимо Земли на расстоянии одной трети расстояния до Луны (около 130 тысяч километров) пролетит астероид диаметром 30 метров. Этот астероид совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 9,5 лет, а в последний раз его видели в марте 2011 года.

Астероид 2011 ES4 — один из 40 астероидов, которые приближаются к Земле в период с середины августа до середины сентября. Это говорит о том, что к нашей планете постоянно приближаются различные небесные тела, но мы не обращаем на них внимания, потому что они никак на нас не влияют. Кстати говоря, люди начали отслеживать движение астероидов совсем недавно.

То же самое касается солнечных и лунных затмений. Некоторые люди думают, что в последнее время их количество увеличилось, но это не так. СМИ, которые занимаются поиском подобных событий, сообщили, что постоянно происходят полутеневые затмения, которые остаются для нас невидимыми.

Но опасно ли приближение астероида? Может ли гравитация Земли отклонить его путь? Влияет ли Луна на движение астероида, когда он пролетает между нашей планетой и Луной?

К сожалению, мало что известно о столкновении нашей планеты с небесными телами, которые привели к большим разрушениям и гибели людей. Ранее фиксировались данные только о некоторых метеоритах, которые не представляли какой-либо реальной угрозы для жизни. Напомним, что последний раз метеорит упал в 2013 году в России, но, к счастью, обошлось без жертв.

Увидим ли мы астероид?

Астероид 2011 ES4 смогут увидеть только жители Азии, особенно восточные и юго-восточные регионы, поскольку приближение астероида состоится в 19:12 (по времени Мекки), но из-за небольших размеров астероида и слабой контрастности на фоне неба он будет виден только в большие телескопы.

Скорость движения астероида равна 8,2 километра в секунду. Он находится дальше, чем Международная космическая станция, которая движется по небу почти с такой же скоростью, поэтому движение астероида нельзя будет увидеть невооруженным глазом.