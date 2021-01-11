Новая политическая эра: Цифровые корпорации на смену ядерным государствам?

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2021-й начался с беспрецедентной ситуации - социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Нарастающее влияние цифровых корпораций трудно переоценить. Чего ждать дальше?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Ну что, 2021 год ознаменует собой переход из аналоговой эры в цифровую?

Где правят цифровые корпорации, а не ядерные державы...

Что произошло?

- Вы уже читали про бан Трампа ведущими социальными сетями...

- Но произошло еще одно событие.

Технологические корпорации заблокировали совместно конкурента ФБ - социальную сеть Parler, которую полюбили сторонники Трампа.

Социальная сеть Parler может стать недоступной после того, как интернет-гигант Amazon принял решение отказать этой платформе в хранении данных!

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Amazon прекратит предоставлять Parler услуги хостинга данных с 23:59 воскресенья по времени тихоокеанского побережья США.

Если Parler до этого времени не найдет другое облачное хранилище, то сайт и все его услуги и приложения станут недоступными.

И это не все: приложение социальной сети PARLER было удалено из Apple Store и Google Play!

- проверьте!

Вот так мифический консорциум GAFAM с общей капитализацией $7,6 трлн показал держателю красной кнопки, кто в доме хозяин.

Справочно сегодняшняя капитализация GAFAM:

Apple $2,3 трлн;

Microsoft $1,7 трлн;

Amazon $1.6 трлн;

Alphabet (Google) $1,3 трлн;

Facebook $0,7 трлн.

Летом прошлого года, когда весь мир отходил от локдауна, S&P упал примерно на 1%... эти же технологические гиганты показали мегарост.

Facebook и Google подскочили более чем на 10%, Apple и Microsoft выросли на 25%, а Amazon - на колоссальные 57%!

В прошлом году эти пять компаний вместе составляли около 22% индекса S&P 500 - это самый высокий уровень за всю историю наблюдений.

Капитализация этих компаний больше, чем ВВП третьей экономики мира - Японии ($5 трлн).

Ежемесячная аудитория социальных сетей выросла до 4 миллиардов пользователей — это значит, что 53% населения Земли имеют свои аккаунты.

Клиентов Facebook - 3 млрд человек;

WhatsApp (Facebook) - 2 млрд человек;

YouTube (Google) - 2 млрд пользователей;

Facebook Messenger - 1,3 млрд людей;

Google - 4 млрд пользователей;

Android устройств (Google) более 2,5 млрд;

Amazon - 150 млн подписчиков.

Отдельно стоит сказать про Google.

В октябре 2019 года Google занял первое место среди самых посещаемых мультиплатформенных веб-ресурсов в США с почти 259 миллионами уникальных посетителей в США (79% населения США).

Влияние на информационное поле и контент в США со стороны Google трудно переоценить.

Так что с GAFAM теперь нужно считаться и правительствам, и частным корпорациям, если, конечно, в дело не вмешается американское антитрастовое законодательство, которое в свое время разделило StandartOil Рокфеллера.

2021 год обещает быть очень интересным и непростым!

Анатолий Амелин