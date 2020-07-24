Новая битва за Ирак

Американский солдат в Ираке flickr.com

Партия, которая разыгрывается внешними игроками вокруг Багдада, все больше запутывается и удлиняется. Политическая битва за Ирак только набирает обороты. Чего ожидать в ближайшей перспективе?

Об этом пишет Haqqin.

На днях премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми совершил первый зарубежный визит. Из-за болезни короля Салмана поездка в Саудовскую Аравию сорвалась, поэтому аль-Казыми направился в Тегеран.

В Ираке сейчас горячо, на всех направлениях — от политического до экономического — откровенно припекает. И потому премьеру аль-Казыми приходится крутиться как ужу на раскаленной сковородке, чтобы с одной стороны, продемонстрировать лояльность основным внешним игрокам в этой стране. А с другой — получить от них максимум возможной помощи, без нее Ираку — только в пропасть, на краю которой он уже давно, собственно, и находится.

При том, если учесть, в каких сложных отношениях находятся между собой эти внешние системные игроки — Эр-Рияд, Тегеран, Анкара и Вашингтон — то для решения жизненно необходимых для Багдада вопросов, премьеру приходится демонстрировать чудеса внешнеполитической балансировки, на тонком канате, под самым куполом — и почти без всяческой страховки.

Обозреватели считают, что Саудовская Аравия в качестве первой точки назначения для зарубежного турне аль-Казыми была выбрана неслучайно — в Тегеран премьер-министр Ирака должен был привезти скорректированные с Эр-Риядом предложение от короля Салмана по деэскалации между Ираном и Саудовской Аравией.

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Но возраст саудовского правителя — 84 года — внес свои коррективы в эту комбинацию, король был госпитализирован. В итоге, "признавая важность визита и желание добиться успеха, наше мудрое руководство в координации с нашими братьями в Ираке решило отложить визит", — написал принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Twitter.

И хотя необходимые инструкции из Эр-Рияда аль-Казыми все же получил, визировать их от имени короля в Саудовской Аравии никто не решился, даже кронпринц Мухаммед. А потому иракский премьер прибыл в Тегеран не как "посол мира" с оливковой ветвью, а простым курьером с информацией, что мирные инициативы у саудитов есть — вот выздоровеет король, и их будут обсуждать более конкретно, с соблюдением всех протокольных формальностей.

Но и этого оказалось достаточным, чтобы главу правительства Ирака в Тегеране встретили весьма радушно. Одним из итогов визита стала договоренность о том, что товарооборот между странами будет увеличен до 20 миллиардов долларов. Но вот с политической составляющей все обстояло не так гладко.

"Американцы убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесет ответный удар", — заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с премьер-министром Ирака, имея в виду гибель генерала Касема Сулеймани. Не забыв при этом добавить, что "США являются противниками сильного и независимого Ирака".

Однозначно тем самым давая понять, что если инициативы Эр-Рияда на понижение градуса напряженности он еще готов рассмотреть, то уход американцев из Ирака — принципиальная позиция Тегерана, отступать от которой он не намерен.

А между тем становится все очевиднее, что американцы едва ли покинут авиабазу Айн эль-Асад, военный терминал Багдадского аэропорта, территорию посольства и авиабазу Кэмп Таджи. Иначе логистические маршруты, тянущиеся с базы в Кувейте через Ирак в сирийское Заевфратье, будут нарушены — а вот оттуда Вашингтон уходить точно не намерен.

К тому же США не скрывают своего желания расширить свое присутствие в Иракском Курдистане, где сейчас серьезно укрепляется Турция, вызывая все большие опасения Багдада. Если Вашингтону удастся потеснить Анкару на нефтяных месторождения Киркука, то для США все сложится и вовсе замечательно. А там, глядишь, удастся под предлогом войны с "Исламским государством" развернуть передовую базу где-нибудь в провинции Дияла, у западных рубежей Ирана.

Да и в саудовских предложениях иранской стороне содержится то, что Тегеран не устраивает категорически — мероприятия по укреплению баланса между шиитами и суннитами в Ираке. К любым разговорам на эту тему иранская сторона относится крайне болезненно, видя в них попытку ослабить влияние Тегерана на Багдад.

Хотя, нужно признать, саудиты готовы щедро оплачивать шаги Ирака в этом направлении. Запущен саудовско-иракский координационный комитет, который направлен на увеличение товарооборота и улучшение взаимоотношений со странами. В 2018 году объем экспорта достиг 651 миллиона долларов. Саудиты вкладываются в инфраструктуру пока еще закрытого погранперехода Арар — тот готов уже на 40 процентов и будет закончен к октябрю. С Багдадом подписан ряд экономических меморандумов и положений.

Скажу больше, иракский рынок в Эр-Рияде рассматривают как второй по важности после Иордании. И понятно, что Тегеран на нем — тот самый "третий лишний", удалить или серьезно ослабить которого саудиты пытаются с 2017 года, после того как глава МИД королевства посетил Ирак.

Словом, партия, которая разыгрывается внешними игроками вокруг Багдада, все больше запутывается и удлиняется. Политическая битва за Ирак только набирает обороты, ее конечные итоги не просматриваются даже в ближайшей перспективе. Для руководства страны в этом есть пока только один положительный момент. Пока еще эти внешние игроки готовы Ираку за лояльность щедро платить.

Багдад от этого, разумеется, не отказывается, поскольку иначе стране не подняться, более того, не исключено, что и не выжить. Но вот как долго это продлиться, и не придется ли заплатить за демонстрацию лояльности новым конфликтом внутри самой страны — в Ираке, ответить никто не может.

Икрам Нур

Перевод: ИноСМИ