Никакого карантина: Английская стратегия противодействия коронавирусу заставила весь мир затаить дыхание

Парад смены гвардейцев в Конной гвардии в Лондоне, 8 марта 2020 года EPA-EFE

Английская власть считает, что коронавирусом должны заразиться 70% населения, что выработает иммунитет у нации. Англичане готовы рискнуть своими пожилыми гражданами, чтобы удержаться на плаву экономически и избежать тотального хаоса.

Об этом пишет Владислав Бурда на своей странице в Facebook.

Англичане пошли нетрадиционным путём и теперь весь мир стоит на ушах по этому поводу.

Итак, Великобритания ввела научное понятие "herd immunity". Дословно это переводится, как стадный иммунитет.

Суть следующая: дать возможность заразиться 70% населения (примерно 47 миллионов) и выработать иммунитет у нации.

Оставить только 2 точки контроля:

Разгонять стариков по домам. Не разрешать им по возможности выходить на улицу. Держать подальше от толпы. Если человек чувствует себя заражённым, он должен остаться дома на 7 дней. Это значительно уменьшит количество людей, которых он заразит и соответсвенно замедлит скорость распространения пандемии.

Для всех остальных свободный режим. Всё работает. Никакого карантина.

Все государственные подходы к эпидемии делятся на три типа, согласно картинке внизу:

Красная линия - вообще никакого контроля. Синяя линия - полная изоляция, как в Италии, Испании, Украине и у многих других. Зеленая линия - та на которую ставят англичане. Большой объём заражений, чем в синей линии, но сглаживание линии, после пика заражения, из-за выработанного иммунитета.

Государственные подходы к эпидемии Facebook

Английские ученые медики аргументируют, что стратегия синей линии и не долгосрочна и не устойчива.

Как только карантин закончится и уйдут ограничения, заражение начнётся по второму кругу. И тогда опять надо вводить карантин.

Англичане считают, что ни одна экономика это не выдержит 6 месяцев. А с учётом повторов заражений, это не будет меньше.

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Через 6 месяцев станет ясно, насколько это рискованная стратегия сработает у Англии. И не станет ли она смертельной ошибкой.

Одно понятно, англичане готовы рискнуть своими пожилыми жителями, чтобы удержаться на плаву экономически и избежать тотального хаоса.

Теперь понятно, почему Джонсон все время предупреждал в обращении к нации, что многих родных мы потеряем.

Сегодня ни у кого нет доказанного правильного рецепта. В Украине эпидемиологическая ситуация выглядит не такой устрашающей на сейчас.

Но для экономики происходящее, это полная катастрофа. Мой прогноз, что продолжение карантина после 3.04 в Украине будет равносилен переходу к состоянию неуправляемого хаоса.

Если на третий день карантина курс продолжает своё свободное падение, а банки уже практически закрыли кредитование, то следующие 2 недели, нас ждёт масса неприятных сюрпризов с эффектом домино.

Хорошая новость только в том, что вирус и хаос не сможет стереть ваши знания. Все что было уничтожено можно будет восстановить. Времени на это будет много.

Большинству из нас придётся начинать с нуля!

Владислав Бурда