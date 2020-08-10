Невиданная экологическая катастрофа, которая уничтожает один из самых красивых островов на планете

Судно MV Wakashio село на мель у побережья Пуэнт-Десни Фото из открытых источников

2020 год действительно продолжает поддерживать свое неприятное реноме года катастроф и бед для всего человечества.

Об этом пишет Александр Мишин на своей странице в Facebook.

Земной рай превращается в зону экологического бедствия

Туристы, которые находятся в эти дни на острове Маврикий, вместо кристально чистой воды и богатой островной флоры и фауны наблюдают на океаническом небосклоне накренившийся танкер и огромное нефтяное пятно. Из-за утечки нефти люксовый курорт глобального значения оказался под угрозой.

Причина ситуации заключается в том, что судно MV Wakashio, которое шло под флагом Панамы и принадлежит японской фирме, село на мель возле побережья Пуэнт Десни (юго-восток острова), неподалеку от известной на весь мир лагуны Блю Бэй. Инцидент произошел еще 25 июля этого года. Судно перевозило 200 тонн дизельного топлива и 3800 тонн сырой нефти. Сейчас наблюдается вытекание горючего в океан. Капитан судна известил правительство Маврикии о происходящем. Экипаж судна был эвакуирован.

Фото из открытых источников

Судно MV Wakashio было построено в 2007 г., его тоннаж – 101000 тонн, дедвейт – 203000 тонн, длина – 300 метров.

Загрязнение уже достигло огромных размеров, и живописному острову грозит невиданная экологическая катастрофа.

Туристов и рыбаков оповестили о необходимости воздержаться от купания и выхода в море в районах Блю Бэй, Пуэнт Десни и Махебург. Эти зоны подпадают под охранное действие Рамсарской конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом как среды существования водоплавающих птиц от 1971 г.

Правительство Маврикия пытается локализовать утечку нефти и взять ситуацию под контроль, но уже обратилось за помощью к администрации французского владения Реюньон.

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Министр окружающей среды Маврикия Кофе Романо сообщил, что страна находится в кризисной ситуации. Его коллега из министерства рыбной ловли Судхир Мадху отметил, что остров впервые в истории сталкивается с катастрофой такого масштаба, и не имеет средств для ее преодоления.

Пока меры по стабилизации судна и откачке нефти из-за плохой погоды не дают успехов. Экологи обеспокоены тем, что судно может полностью перевернуться, что увеличит утечку нефти и уничтожит одни из самых красивых коралловых рифов на планете.

В стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Из этой печальной ситуации можно сделать несколько выводов. Во-первых, планета Земля - это наш пока единственный дом, и надо относиться к ней с большой заботой. Во-вторых, рукотворные катастрофы становятся все более опасными и учащаются, поэтому необходимо уделить этой сфере безопасности больше внимания. В-третьих, стоит помнить в каком хрупком мире мы живем, и быть готовыми к все новым опасностям.

Александр Мишин