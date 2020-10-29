Непобедимый атомный самолет СССР: Судьба единственного в мире бомбардировщика с ядерным реактором на борту

Ту-119 — проект самолёта-летающей лаборатории для натурных испытаний турбовинтовых двигателей с теплообменниками и ядерным реактором на борту US Navy

Пользователь WeChat рассказывает о советском бомбардировщике, "способном 80 раз облететь вокруг Земли без дозаправки". Его не осмеливалась сбить ни одна страна в мире, в том числе и США, — и все из-за характеристик самолета, делавших его почти непобедимым.

Об этом пишет пользователь WeChat.

Всем известно, что военно-воздушные силы имеют важное значение для современных боевых действий, а основным средством авиационного вооружения являются бомбардировщики. В особенности стратегические бомбардировщики. Как один из "компонентов" ядерной триады, они обладают большой стратегической ценностью для ядерных держав. В настоящее время только две страны в мире имеют возможность производить стратегические бомбардировщики. Это США со своим боевым самолетом В-2, который является единственным в мире стратегическим стелс-бомбардировщиком, способным незаметно атаковать вражеские цели. Однако нельзя недооценивать уровень российских бомбардировщиков. Примером является Ту-160, разработанный Советским Союзом, который представляет угрозу территориальной безопасности большинства стран.

Несмотря на превосходные характеристики Ту-160, у СССР была цель разработать более мощный стратегический бомбардировщик. В результате был создан Ту-119. В отличие от Ту-160, Ту-119 — единственный в мире бомбардировщик с ядерным реактором на борту, способный пролетать максимально дальние расстояния. Боевая машина может 80 раз облететь вокруг земного шара без дозаправки, а это значит, что Ту-119 обладает глобальной разрушительной силой и может достичь любой точки мира. Более того, этот бомбардировщик не осмелится сбить ни одна страна в мире, в том числе и Соединенные Штаты. Все дело в ядерной энергии — уничтожение Ту-119 в воздухе будет равнозначно крупному ядерному взрыву. Тот, кто решится сбить боевую машину, понесет очень серьезные последствия. Теоретически Ту-119 почти непобедим.

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Несмотря на это, бомбардировщик так и не поступил на вооружение советской армии ввиду нескольких сложностей. Во-первых, технические условия того времени не позволяли уменьшить ядерный реактор. Поскольку реактор являлся источником ядерного излучения, для его изоляции необходимо было создать защитное покрытие из тяжелых металлов. Это значительно увеличивало вес бомбардировщика, тем самым снижая его маневренность и другие характеристики. Отсутствие такого защитного покрытия впоследствии привело бы к смерти экипажа из-за ядерной радиации. Во-вторых, Советскому Союзу так и не удалось решить проблему охлаждения ядерного реактора.

Более того, уничтожение Ту-119 в воздушном пространстве СССР или его союзников вызвало бы серьезное радиоактивное загрязнение. Взрыв самолета в воздушном пространстве противника несомненно привел бы к новой мировой войне. Даже если никто сознательно не собирался сбивать этот крупный бомбардировщик, на поле боя могло произойти все что угодно. Не говоря уже о том, что ракета могла промахнуться. Поэтому Советский Союз не стал выпускать Ту-119 на поле боя, не обеспечив его безопасность. Кроме того, слабая экономика России и невозможность загружать в самолет боеприпасы привели к тому, что принятие бомбардировщика на вооружение военно-воздушных сил было временно отложено.

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На самом деле, на сегодняшний день конструктивное намерение Ту-119 и его ожидаемая боевая эффективность еще являются актуальными. Однако текущий уровень научно-технического развития пока не позволяет разрабатывать атомные самолеты. Остается лишь надеяться на то, что будущий технологический прогресс приведет к тому, что мы снова увидим Ту-119.

Перевод: ИноСМИ