Ненасытная разрушительница материи: Ученые наткнулись на черную дыру, которая ежедневно съедает массу, эквивалентную Солнцу

Черная дыра, видение художника NASA/JPL-Caltech

Каждый проходящий день ненасытная разрушительница материи, известная как J-2157, поглощает газ и пыль, эквивалентную по массе Солнцу, что делает её самой быстрорастущей чёрной дырой в известной Вселенной.

Об этом пишет Валентин Гаденов на своей странице в Facebook.

К нашему счастью, космический монстр массой в 34 миллиарда солнечных масс находится очень далеко, в Ранней Вселенной, что вызывает недоумение учёных о том, как он туда попал!

J-2167 в 8000 раз массивнее сверхмассивной чёрной дыры находящейся в самом сердце Млечного Пути (Стрелец А*).

Чтобы Стрелец А* достигла такого же размера, ей пришлось бы поглотить две трети всех звёзд в Галактике!

Хотя чёрные дыры не могут быть отображены напрямую, потому что они поглощают даже свет, J-2157 фактически классифицируется как квазар или "квазизвёздный радиоисточник" - чрезвычайно яркие объекты, приводимые в действие чёрными дырами, масса которых, по меньшей мере, в миллиард раз больше, чем наше Солнце.

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Квазары, кстати, самые яркие объекты во Вселенной, превышающие яркость Солнца в сотни триллионов раз.

Только представьте, что одни и те же объекты могут наблюдаться с поверхностей септиллионов планет обозримой Вселенной!

Но вернёмся к J-2157, мы наблюдаем её в то время, когда Вселенной было всего 1,2 миллиарда лет, что составляет менее 10 процентов от её нынешнего возраста, и это самая большая чёрная дыра, которая существует в этот ранний период Вселенной.

Вероятно с тех пор, J-2157 стала ещё больше, возможно слившись с массой других чёрных дыр на протяжении миллиардов лет.

Да, чёрные дыры поистине являются одними из самых фундаментальных загадок которые существуют в нашей реальности, но мы должны продолжать изучать их, чтобы когда-нибудь понять эти невероятно загадочные объекты.

Валентин Гаденов