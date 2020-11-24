Немецкий оборонный гигант показал войну ближайшего будущего
Немецкий оборонный гигант Rheinmetall показал свое видение войны будущего. На поле боя "первую скрипку" в наземных операциях будут выполнять боевые дроны. Главный "акцент" сделан на обеспечении безопасности военных, которые могут переложить на дроны все рискованные операции.
Об этом пишет Defense Express.
Наземные боевые дроны становятся одним из главных трендов развития сухопутной компоненты.
Компания Rheinmetall выложила в сеть два видео, в которых были продемонстрированы уже существующие разработки, а также перспективные исследования, подчеркнув при этом концептуальные преимущества и возможности новейших систем на поле боя.
На первом видео Rheinmetall продемонстрировал реальную ситуацию, снятую "вживую", в которой спецназовцы с помощью дронов A-UGV "выполняют" антитеррористическую миссию. Благодаря модульной конструкции эти дроны могут предназначаться для различных целей: уничтожения противника, разведки и наблюдения или перевозки грузов.
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Главный "акцент" сделан именно на обеспечении безопасности военных, которые могут переложить на дроны все опасные операции. Например, во время "зачистки" здания первым в него "входит" дрон с боевым модулем.
Наблюдение за противником возможно вести при помощи A-UGV с мощной системой, которая состоит из оптических и тепловизорных сенсоров, а также РЛС, которая поднимается на мачте над деревьями или другими укрытиями. А перевозку личных вещей бойцов, боеприпасов и другого снаряжения, вес которого в реальных операциях достигает сорока килограммов, осуществляет транспортный дрон.
Во втором 3D-анимационном ролике Rheinmetall показал боевые действия с помощью целого семейства наземных дронов, способных самостоятельно выполнять миссии на поле боя.
Особое внимание уделено использованию A-UGV, оснащенных пусковыми установками для запуска барражирующих боеприпасов и малокалиберных высокоточных ракет.
Отметим, что колесный наземный дрон A-UGV был публично продемонстрирован в 2017 году. Это полностью автономная боевая машина, которая способна перевозить до шестисот килограммов груза, оснащаться разнообразным вооружением. Машина имеет высокую проходимость, разгоняется до сорока километров в час, а также форсирует водные преграды со скоростью пять километров в час.
Напомним, что вооруженные силы Великобритании уже заказали первую тестовую партию A-UGV от Rheinmetall для опытной эксплуатации в рамках создания роботизированных пехотных подразделений. А армия США заказала более шестисот наземных дронов MUTT, предназначенных для транспортировки грузов и эвакуации раненых.
В Украине еще в 2016 году был продемонстрирован аналогичный по возможностям дрон "Фантом", однако он до сих пор ждет свой шанс заинтересовать отечественное Министерство обороны.