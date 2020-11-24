Немецкий оборонный гигант показал войну ближайшего будущего

Rheinmetall показал A-UGV в действии Defense Express

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall показал свое видение войны будущего. На поле боя "первую скрипку" в наземных операциях будут выполнять боевые дроны. Главный "акцент" сделан на обеспечении безопасности военных, которые могут переложить на дроны все рискованные операции.

Об этом пишет Defense Express.

​Наземные боевые дроны становятся одним из главных трендов развития сухопутной компоненты.

Компания Rheinmetall выложила в сеть два видео, в которых были продемонстрированы уже существующие разработки, а также перспективные исследования, подчеркнув при этом концептуальные преимущества и возможности новейших систем на поле боя.

На первом видео Rheinmetall продемонстрировал реальную ситуацию, снятую "вживую", в которой спецназовцы с помощью дронов A-UGV "выполняют" антитеррористическую миссию. Благодаря модульной конструкции эти дроны могут предназначаться для различных целей: уничтожения противника, разведки и наблюдения или перевозки грузов.

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Главный "акцент" сделан именно на обеспечении безопасности военных, которые могут переложить на дроны все опасные операции. Например, во время "зачистки" здания первым в него "входит" дрон с боевым модулем.

Наблюдение за противником возможно вести при помощи A-UGV с мощной системой, которая состоит из оптических и тепловизорных сенсоров, а также РЛС, которая поднимается на мачте над деревьями или другими укрытиями. А перевозку личных вещей бойцов, боеприпасов и другого снаряжения, вес которого в реальных операциях достигает сорока килограммов, осуществляет транспортный дрон.

Во втором 3D-анимационном ролике Rheinmetall показал боевые действия с помощью целого семейства наземных дронов, способных самостоятельно выполнять миссии на поле боя.

Особое внимание уделено использованию A-UGV, оснащенных пусковыми установками для запуска барражирующих боеприпасов и малокалиберных высокоточных ракет.

Отметим, что колесный наземный дрон A-UGV был публично продемонстрирован в 2017 году. Это полностью автономная боевая машина, которая способна перевозить до шестисот килограммов груза, оснащаться разнообразным вооружением. Машина имеет высокую проходимость, разгоняется до сорока километров в час, а также форсирует водные преграды со скоростью пять километров в час.

Напомним, что вооруженные силы Великобритании уже заказали первую тестовую партию A-UGV от Rheinmetall для опытной эксплуатации в рамках создания роботизированных пехотных подразделений. А армия США заказала более шестисот наземных дронов MUTT, предназначенных для транспортировки грузов и эвакуации раненых.

В Украине еще в 2016 году был продемонстрирован аналогичный по возможностям дрон "Фантом", однако он до сих пор ждет свой шанс заинтересовать отечественное Министерство обороны.