Неизбежный рост заражений и смертей от COVID-19: Как защититься группам риска?

Сергей Карпухин/ТАСС

Сейчас в Украине действует усиленный карантин, который правительство ввело с 8 по 24 января включительно. Однако такие ограничения не стали эффективным иструментом противодействия коронавирусной инфекции и ожидается рост заболеваемости и летальных случаев.

Об этом пишет Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

COVID-19. Украина. Локдаун. Защита групп риска.

Мало-помалу Украина пересекла отметку 20 тысяч летальных исходов. Через 10 дней закончится абсурдный полулокдаун, который упрямая исполнительная власть так и не отменила, невзирая на очевидное снижение заболеваемости и последующих смертей в течение двухнедельных праздников (рисунок 1). Словами министра: "Введение с 8 по 24 января усиленного карантина крайне необходимо для того, чтобы максимально сбить эту волну и пройти ее без коллапса до весны текущего года". Т.е. весной министр не исключает коллапс.

Фото из открытых источников

Что нас ждет дальше? Дальше будет неизбежный подъем заболеваемости и количества летальных исходов. И тут возможны варианты от 200 смертей в сутки до 400 и более. Ситуация в Польше (300-500 ежедневных летальных исходов) и Германии (500-1000), вступивших в этап быстрого роста одновременно с Украиной в октябре - тому подтверждение. В любом случае, в отсутствие вакцин, Украине придется пройти первую волну ценой 40-60 тысяч летальных исходов до лета 2021 (рисунок 2).

Фото из открытых источников

Многомесячные "серьезные" разговоры о получении значительного количества вакцин Украиной из разных источников уже в начале года - пока не более, чем разговоры. Даже, если китайская вакцина будет зарегистрирована в январе (а это маловероятно, т.к. пока она не преквалифицирована ВОЗ и должна проходить не ускоренную, а стандартную процедуру регистрации) и 1,9 млн доз китайской вакцины будут куплены - это ничтожно мало даже для групп риска. Я бы настойчиво рекомендовал исполнительной власти не заниматься ерундой и не прививать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ медиков и силовиков.

Вакцинировать нужно ВНАЧАЛЕ людей старше 75 лет (примерно 3,1 миллиона человек), т.к. эти 8% популяции дают 60% летальных исходов. Людей 65-74 лет - позже, т.к. их 4 миллиона (10% населения, около 20% всех летальных исходов). Одновременно с самыми пожилыми стоит привить медиков из групп риска - старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (навскидку 100-200 тысяч). Разумеется, перед прививкой проверять наличие антител и НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬ иммунных. МИФ о массовых повторных случаях и нестойкости защиты не имеет сколь-нибудь весомого научного подтверждения, он нужен для поддержания в обществе понимания необходимости глобальной вакцинации.

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В течение декабря загруженность 66 тысяч ковидных коек упала с 50% до 35%. На 12 января показатель еще ниже - 33%. Очевидно, что возможность объявить локдаун (в украинской терминологии "усиленный карантин") следовало бы приберечь на февраль-март, если, скажем, средняя загруженность превысит 60%, по отдельным областям - 80-90%, а количество ежедневных смертей будет выше 400.

В который раз хочу хотя бы через ФБ порекомендовать исполнительной власти начать адресную защиту групп риска. ХОТЯ БЫ СЕЙЧАС. Это самый эффективный способ снижения количества госпитализаций (соответственно, загруженности коечного фонда) и смертей. Очень много в защите групп риска зависит от самих людей. Но государство может (должно) обеспечить своевременную и адекватную медицинскую помощь помимо COVID всем категориям лиц, которые в ней нуждаются.

Как защищать группы риска

Для начала нужно понять, кто относится к группам риска.

Больше всего данных для анализа сейчас в США, поэтому все последующие цифры взяты с сайта CDC.

Возраст. Среди официально инфицированных людей старше 85 лет умирает 20%. 11% в группе 75-84 года. 4% в группе 65-74 года. И 1,2% среди людей 50-64 лет. 40-49 лет - 0,3%. 30-39 лет - 0,11%. 18-29 лет - 0,03%. Дети 0,01%.

Пол. В США мужчины умирают ГОРАЗДО чаще. В возрастных группах 18-29 лет и 65-74 года - в полтора раза. В группе 30-64 года - в два раза чаще.

Группы медицинского риска (CDC):

Рак;

Хронические заболевания почек;

ХОЗЛ;

Синдром Дауна;

Нарушения сердечно-сосудистой системы;

Состояние после трансплантации;

Ожирение;

Беременность;

Наследственная анемия;

Курение;

Диабет 2 типа.

А также (лимитированные данные):

Астма;

Цереброваскулярные заболевания;

Муковисцидоз;

Гипертензия;

Иммунокомпрометирующие состояния (пересадка костного возга, иммунодефициты, ВИЧ, применение иммуносуспрессоров, в т.ч. гормонов);

Деменция и др. неврологические расстройства;

Заболевания печени;

Фиброз легких;

Талассемия;

Диабет первого типа.

Я бы убрал из этого списка беременных, т.к. по данным того же CDC летальность 0,12%

Что делать людям из групп риска? Важно: касается тех, кто НЕ БОЛЕЛ (не имеет антител). Переболевшим или имеющим позитивный тест на антитела расслабиться.

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Самое главное: не волноваться. Инфицирование СОВСЕМ не означает неминуемую смерть. Умирает от 1 до 20%, учитывая то, что большая часть инфицированных не фиксируется - 0,5% - 5%.

Для пожилых людей

Соблюдать масочный режим и дистанцирование в закрытых помещениях, ОСОБЕННО небольших (лифт, офис, маршрутное такси), ОСОБЕННО многолюдных, ОСОБЕННО при тесных контактах (очередь, транспорт и т.п.). Не пользоваться маской больше 2-3 часов. Использованные маски НЕ ПЫТАТЬСЯ надевать повторно.

Проветривать помещение РЕГУЛЯРНО. Стараться контролировать параметры воздуха - температура 18-22°С, влажность 50-60%. Гулять ОБЯЗАТЕЛЬНО.

По утрам - контрастный душ.

Физические нагрузки - по возможности. Пробежка, велотренажер, скакалка, танцы и т.п. Вполне допустимо во время тренировки повышение пульса до 150 и частоты дыхания до 30-40.

Вакцинироваться против пневмококка и гриппа.

Раз в месяц сдавать тест на антитела.

После появления вакцины против COVID привиться.

При возможности выбирать вакцину - выбирать бесплатную.

Полноценное питание.

При риске инфицирования (контакт с больным) - противовирусные препараты в профилактических дозах и/или фитопрепараты, аспирин в кардиодозах на 10-15 дней. Профилактический прием антибиотиков не нужен!

Для людей с хроническими заболеваниями актуально все вышеперечисленное. Кроме этого важно не запускать свою патологию. При обострении НЕ ЖДАТЬ спада эпидемической волны - можно не дождаться. Обращаться за профильной помощью и стараться перевести свое состояние в ремиссию.

Большая ответственность лежит на родных и близких людей из групп риска, социальных работниках, волонтерах. Желательно им самим не применять респираторы при общении с уязвивыми лицами. Желательно им самим периодически контролировать появление антител. Желательно не позволять людям из групп риска целовать детей-внуков-правнуков, общаться без маски. Стараться ограничивать ненужную активность (НЕТ, я пойду в магазин!) и одновременно убеждать гулять в парке и не забывать проветривать.

Всех с праздниками! Душевного равновесия, оптимизма, здоровья!

Вопрос для дискуссии. Надо ли купаться в проруби в этом году на Крещение 19 января?

ИМХО. Если вы это делали раньше - надо.

Андрей Волянский