Нефтяное проклятие: Грядет упадок, а затем и падение нефтяной империи Персидского залива

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд на официальной церемонии встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия EPA-EFE

Ценовые войны имеют незначительное влияние на неизбежное резкое сокращение благосостояния нефтяных империй. Монархии Персидского залива смогли в свое время оседлать нефтяные богатства и усидеть на волне нефтяного бума в течение половины столетия. Но что их ждет в будущем?

Об этом пишет Bloomberg.

Для большей части мира нефтяное богатство является проклятьем. Такие страны, как Нигерия, Ангола, Казахстан, Мексика и Венесуэла, обладающие большими запасами углеводородов, растратили по мелочам связанные с нефтью преимущества.

Лишь в Персидском заливе нефть была благословением, способствующим процессу формирования государства. Обнаружение запасов нефти в середине XX столетия превратило этот архаичный и крайне бедный регион в одно из самых богатых мест на нашей планете. Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — все они богаче, чем Швейцария. Даже Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман находятся на одном уровне с Японией и Соединенным Королевством.

Эта трансформация была столь полной, что после этого легко поверить в какой-то вечный закон природы, на основе которого и возникает богатство. Однако это неверный вывод. Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет.

В настоящий момент все шесть монархий, а также Россия открыли свои задвижки и, заполнив до предела рынок сырой нефти, смыли с него производителей с более дорогой добычей. Пока рост на 2,5 миллиона баррелей в день, запланированный Саудовской Аравией, является самой большой волной этого цунами, однако ее соседи тоже не намерены себя сдерживать. По данным консалтинговой фирмы Rystad Energy, Объединенные Арабские Эмираты ежедневно добавят 200 тысяч баррелей или даже больше, тогда как Кувейт увеличит добычу на 110 тысяч баррелей в день. Россия повысит добычу на 200 тысяч баррелей в день.

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Подобная демонстрация возможностей добычи не вызвана соображениями геополитики. Это, по сути, математический результат падения цены на нефть. Поскольку все меньше долларов можно получить за каждую бочку нефти, монархии Персидского залива вынуждены качать все больше нефти, чтобы добиться результата, сопоставимого с нынешними доходами.

В принципе, в этой войне существует достаточное количество огневой мощи. Расходы на добычу одной бочки нефти на нефтяных месторождениях в Персидском заливе сопоставимы с ценой на бутылку хорошей минеральной воды. Даже в случае экстремального сценария, когда цена опустится до 10 долларов за баррель и почти вся глобальная нефтяная отрасль понесет убытки, производители стран Персидского залива получат какую-то прибыль. Проблема, как мы указали на прошлой неделе, связана с их экономиками, которым нужны значительно более высокие цены для балансировки их бюджетов и поддержки привязанных к доллару валют.

Центральные банки этого региона и суверенные фонды накопили суммы, которые помогут им справиться с подобного рода кризисом, а также с более долгосрочными рисками, связанными с сокращением спроса. Однако в результате более низких цен их подушки безопасности могут быстро иссякнуть.

Возьмем, к примеру, все финансовые активы правительства Саудовской Аравии — золотовалютные резервы Центрального банка плюс активы суверенных фондов минус правительственные долги. Они сократились и составляют всего 0,1% валового национального продукта, а в течение четырех лет до 2018 года, они составляли 50%, поскольку цена на сырую нефть в конце 2014 года составляла около 100 долларов за баррель. Однако Саудовское королевство, судя по всему, в обозримом будущем будет чистым должником даже в том случае, если цены на нефть вновь превысят 80 долларов.

В течение тех же четырех лет чистая величина финансовых активов шести монархий Персидского залива сократилась примерно на полтриллиона долларов и составила 2 триллиона долларов. Эти данные приведены в опубликованном в прошлом месяце исследовании Международного валютного фонда (МВФ). Если пика в спросе на нефть не будет раньше 2040 года, оставшаяся сумма, по мнению экспертов МВФ, закончится к 2034 году. А если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, то эти активы закончатся еще быстрее, и казна этих стран опустеет уже в 2027 году.

Если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 долларов до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии, согласно прошлогоднему докладу МВФ, уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт. Подобный вариант является весьма тревожным, поскольку всего через несколько месяцев королевство саудитов может оказаться в невероятном кризисе в связи с платежным балансом и вынуждено будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни поколения. Но, если учитывать нынешнюю ситуацию, то подобный вариант выглядит почти как оптимистический сценарий.

Еще есть время для того, чтобы избежать такого будущего, однако для этого нужны изменения в наших представлениях относительно стран Персидского залива и их роли в глобальной экономике.

Правительства стран этого региона провели весьма значительное сокращение бюджетов из-за обвала цен в 2014 году, они ликвидировали субсидии и ввели налог с продаж, и сделали это таким образом, что в результате несколько потрепались края их пышных государств всеобщего благосостояния. Если они опустятся до более низкого уровня, то возникнет необходимость ввести дополнительные налоги и ограничить раздутые государственные аппараты. Ни один из этих шагов не будет поддержан гражданами, которые никогда не имели возможности принять участие в демократическом голосовании. Щедрые расходы на оборону и безопасность, составляющие почти треть бюджета Саудовской Аравии, тоже могут быть сокращены.

Возможно, подойдет к своему завершению тот период, когда государства Персидского залива и их суверенные фонды были магической машиной, готовой заплатить самую высокую цену за активы на любом континенте. Они даже могут быть вынуждены стать чистыми продавцами. Это может затронуть институты от рынка американских облигаций (Саудовская Аравия владеет этими облигациями на сумму 183 миллиарда долларов) до корпорации Softbank Group Corp., которая может посчитать Эр-Рияд менее щедрым партнером для финансирования масштабных проектов Масаеси Сона (Masayoshi Son).

Монархии Залива смогли оседлать замечательную волну богатства и усидеть на ней в течение примерно последнего полстолетия, однако любая волна, в конечном счете, разбивается. Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым пользуется сегодня страны Персидского залива. Может быть, они тоже не избавлены от нефтяного проклятья. Просто этот момент для них был немного отсрочен.

Дэвид Фиклинг

Перевод: ИноСМИ