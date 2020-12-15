Нефть восстала из пепла, или Что происходит на рынке?

Четырнадцать членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией постоянно пытаются контролировать цены, регулируя объемы производимой нефти Егор Алеев/ТАСС

Финансовые потоки помогли цене на нефть в Лондоне превысить отметку в 50 долларов за баррель. Спрос на топливо возвращается к нормальным уровням в Европе и в Азии. Правда, стабильно растущий спрос в Азии может взять паузу, в том числе в период лунного Нового года, который отмечают в начале февраля.

Об этом пишет Bloomberg.

На прошлой неделе баррель сырой нефти марки "Брент" (Brent) впервые с марта нынешнего года преодолел отметку в 50 долларов, а это важный рубеж для рынка нефти, который с большим трудом пытается преодолеть последствия глубокого спада.

Пока еще ситуацию на рынке нельзя назвать нормальной, однако количество позитивных сигналов быстро растет. Огромный избыток топлива, накопленный в этом году и хранящийся в самых разных местах — от небольших барж до гигантских супертанкеров, — неуклонно сокращается.

В то время как ситуация с пандемией коронавируса в Соединенных Штатах продолжает оставаться крайне сложной, спрос в Европе возвращается на фоне ослабления второй волны локдауна, а Азия продолжает получать огромное количество сырой нефти.

Однако это не просто выравнивание баланса спроса и предложения, — огромные финансовые потоки тоже поддерживают ценовое ралли. В мире, который ожидает в следующем году значительного восстановления количества путешествий и перевозок, сырая нефть стала горячим товаром в период пандемии коронавируса и разработки вакцины.

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"Нефть — это самый дешевый рефляционный актив (reflation assets), — сказала Амрита Сен (Amrita Sen), соучредитель расположенной в Лондоне консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. — Поскольку процесс вакцинации постепенно набирает обороты, мы ожидаем, что инвесторы начнут возвращаться в нефтяной сектор, а цены продолжат укрепляться".

В некоторый частях земного шара восстановление спроса уже почти завершилось. По словам представителей крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Индии, его заводы работают на полную мощность. Кроме того, они ожидают отскока объемов использования нефти по схеме V. Кроме того, потребление бензина в Китае и Японии, — по объемам потребления они занимают, соответственно, второе и четвертое место в мире, — находится на уровне, который уже близок к показателям, существовавшим до начала пандемии коронавируса.

Европейские автомобилисты вновь сели за руль, поскольку правительства некоторых стран, включая Соединенное Королевство, Испанию и Францию, ослабили национальные локдауны. Эти данные взяты из индекса использования автомобильных дорог и трафика, составленный агентством "Блумберг ньюс". Объемы грузовых перевозок по автомобильным дорогам также находятся на значительно более высоком уровне, поскольку компании стремятся пополнить запасы, тогда как период рождественской торговли находится уже в самом разгаре.

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В то время как спрос восстанавливается, Организация стран-производителей нефти (ОПЕК) и ее союзники сохраняют жесткие ограничения на добычу. Страны ОПЕК отменили запланированное на январь увеличение дневной добычи нефти на 1,9 миллиона баррелей, вместо этого в новом году ежемесячно будет добавляться всего по 500 тысяч баррелей в день. Что касается объемов добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, то прогнозы все еще негативные.

Грузы сырой нефти сегодня продаются по более высоким ценам во многих местах — от Северного моря до штата Техас в центральной части Америки, а потребители заняты поиском дополнительных поставок во многих частях планеты. Саудовская Аравия на прошлой неделе увеличила цену своей нефти для Азии — базовый показатель для нефтеперерабатывающих заводов во всем мире, — и это самое большое увеличение с августа месяца.

Горячие деньги

Менее значительный сдвиг на нефтяном рынке тоже взбудоражил трейдеров. В течение почти всего декабря короткие фьючерсы на сырую нефть обменивались с премией на более поздние фьючерсы (такого рода ценовая структура называется "запаздывающей" или backwardation).

По мнению экспертов компании "Игл коммодитиз" (Eagle Commodities), такого рода покупка контрактов на фоне так называемой ценовой кривой линии является свидетельством того, что деньги потекли на рынок. Чем больше скидка, тем больше доход в случае отказа от продажи фьючерсов в текущем и в следующем месяце, а это, по словам брокеров, стимулирует дополнительные покупки в рамках "усиливающего самого себя цикла".

В течение последних недель наличные деньги вновь стали поступать на энергетические рынки. По данным финансового холдинга JPMorgan Chase & Co., объемы энергетических контрактов увеличились с начала декабря на 3,6 миллиарда долларов, и эти средства были вложены в нефть марки "Брент" и нефть техасской марки "Дабл ю-ти-ай" (WTI или West Texas Intermediate). Инвесторы на прошлой неделе активно накачивали деньгами биржевые энергетический фонды, а объемы вложений увеличились почти на 400 миллионов долларов, тогда как ранее происходил отток средств.

Ценовые риски

"В настоящий момент нефть оценивается с учетом позитивного будущего, — отметил Виктор Шам (Victor Shum), вице-президент находящейся в Сингапуре консалтинговой компании IHS Markit Ltd. — Тогда как в настоящий момент мы имеем дело с наступающей темной и страдающей от ковида зимой".

Есть основание полагать, что пока цена в 50 долларов будет оставаться потолком для нефти. Такая цена может склонить компании от Багдада до Оклахомы к увеличению производства. Внутри группы ОПЕК+ уже существуют разногласия, поскольку некоторые ее члены выражают недовольство по поводу введенных самим картелем ограничений.

"Устойчивое ралли способно сделать членов группы ОПЕК+ значительно менее консервативными, а это может вызвать обратное движение цены", — подчеркнул Эд Морс (Ed Morse), аналитик финансового конгломерата "Ситигруп".

Привлекающее спекулянтов ценовое "запаздывание" также может способствовать увеличению количества баррелей на рынке, поскольку эта ценовая структура не является прибыльной для всех инвесторов, продолжающих накапливать физическую сырую нефть.

Ранее в этом месяце на западном побережье Южной Африки супертанкер был загружен нефтью из хранилища в терминале, расположенном в заливе Салданья, после чего он направился в Азию. Это напоминание о том, что еще остается много баррелей нефти, которые были с излишком накоплены весной.

Стабильно растущие покупки в Азии в какой-то момент могут взять паузу, в том числе в период лунного Нового года, который начинают отмечать в начале февраля. Более высокая цена на нефть будет снижать доходность нефтеперерабатывающих заводов в этом регионе. По данным компании "Ойл аналитикс" (Oil Analytics Ltd.), стандартный процесс переработки нефти в Сингапуре в настоящий момент приносит убытки, если используются только пять из десяти сортов нефти.

Пока позитивные тенденции в области потребления горючего поддерживает желание трейдеров приобретать как реальные, так и бумажные баррели. А на рынок может поступить еще больше горячих денег.

В начале 2021 года миллиарды долларов, вложенные в сырьевые товары, начнут ощущать на себе влияние более масштабного процесса ребалансировки инвестиционных портфелей. По мнению экспертов "Ситигруп", этот процесс может привлечь 8 миллиардов долларов, которые будут вложены во фьючерсы нефти марок "Брент" и "Дабл ю-ти-ай".

"Происходит явный сдвиг на финансовом нефтяном рынке", — отметил Майкл Трэн (Michael Tran), аналитик компании RBC Capital Markets. По его словам, спекулянты покупают фьючерсы и держат их, опасаясь пропустить предстоящее ралли.

Алекс Лонгли, Хавьер Блас

Перевод: ИноСМИ