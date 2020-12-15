(Не) решение проблем "евроблях" как пример очередного лицемерия власти

Народный депутат Украины, зам. Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Фото из открытых источников

Относительно процесса и логики законотворчества - моя позиция есть и будет очень проста. Парламентарии, как представители законодательного органа власти, должны четко сформулировать свое отношение к тому или иному социальному или экономическому явлению. Далее - выработать единую концепцию и реализовать ее в законопроектах. Но у представителей нынешней власти - все совсем по-другому. Безответственность и бессистемность – это кредо в законотворчестве зеленого монобольшинства. По сути, одной рукой пишут, другой зачеркивают. Одни представители "Слуги народа" могут обещать определенные позиции – другие же им противоречат собственными заявлениями или действиями. Так произошло и с проблемой так называемых евробляхеров.

Власть на всех уровнях постоянно обещает проблему решить комплексно и навсегда. После недавних массовых протестов владельцев автомобилей на еврономерах – очередной раз создана рабочая группа в рамках Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по наработке единого законопроекта о доступной растаможке таких автомобилей. Но ситуация не движется с мертвой точки. С одной стороны, уже более года органы Национальной полиции в соответствии со ст. 222 КУоАП имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 8, 9 ст. 121 КУоАП, и налагать административные взыскания за их совершение. С другой, – владельцы "евроблях" соответственно требуют вообще отменить акциз на легковые автомобили и кузова к ним. На что конечно не соглашается Кабмин в лице Минфина, ведь это существенно ударит по доходной части госбюджета, который и так на грани коллапса.

Все что выбрала в такой патовой ситуации власть - это стратегию имитации работы над решением проблемы, а по сути она заключается в загонке проблемы "под ковер" с надеждой, что само по себе все решится. Не решится!

Один из ярких примеров такой тактики – недавнее рассмотрение на нашем Комитете по правоохранительной деятельности законопроекта 3542 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за превышение срока временного ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования". Следует отметить, что авторство законопроекта - представителя фракции "Слуга народа".

В законопроекте предлагалось дополнить ст. 121 КУоАП примечанием, согласно которому "временно, в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу данного закона не применяется ответственность за управление водителем транспортным средством, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно..., определенная ч. 8 ст. 121 этого Кодекса". Так что речь идет именно об отсрочке ответственности за нерастаможенные "евробляхи".

Мое предложение было четкое: да, есть замечания к тексту самого законопроекта, необоснованным является именно срок в 180 дней, но все равно этот проект закона - хоть какой-то полушаг к выводу ситуации с "евробляхами" из тупика. Рекомендуйте его к принятию и доработайте между первым и вторым чтением. Внесите в комплекс законодательных шагов, которые должны уже нарабатываться в вышеупомянутой рабочей группе. И тогда люди будут понимать, как же именно власть на самом деле пытается решить проблему. Однако произошло наоборот, ведь, как оказалось, были кулуарные договоренности самих "Слуг" завалить законопроект еще в Комитете и не выпустить его на рассмотрение в зал в первом чтении.

Итак, это все, что нужно знать о лицемерии власти. Поэтому, уважаемые владельцы авто на еврономерах, не ждите от "монобольшинства слуг" ни одного конкретного и действенного шага в вашу сторону. Что бы вам кто не обещал ради пиара с экранов телевизоров или в видеоблогах.

Григорий Мамка