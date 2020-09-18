Навстречу радиоактивному облаку: Реакция правительства на эпидемию COVID-19 напоминает реакцию политбюро СССР на Чернобыль

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих EPA-EFE

В Украине наихудшая ситуация с COVID за все время. Вчера Кабмин принял решение изменить критерии для карантинных зон. Но по факту он отменил их вообще.

Об этом пишет Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

Теперь у нас нет ничего, чтобы сдерживать распространение инфекции - ни системы тестирования (ее мы не построили еще раньше), ни системы карантина. Радостно махая флажками, мы выходим навстречу радиоактивному облаку.

Как это случилось. В начале августа правительство в первый раз изменило модель определения зон. Затем оно отбросило модель, которая реагировала на начало вспышек в областях. И заменило ее на другую (она действовала до вчерашнего дня), которая отслеживала занятость коек и общую заболеваемость на 100 тысяч населения.

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Во-первых, она не учитывала тестирование и поэтому не "видела" начала вспышки инфицирования. Она реагировала уже на последствия. Во-вторых, модель игнорировала крупные регионы, потому что им на 100 тысяч надо было иметь гораздо больше больных, чем меньшим областям. Они собственно и провели следующий месяц в красной зоне.

Тот пост я написал 12 августа. В нем также было о том, что в Одесской и Харьковской области начинаются вспышки. И предыдущая модель это показывала. Но вместо введения там ограничений в правительстве просто сменили модель.

За этот месяц в Харьковской и Одесской областях разгорелись огромные коронавирусные пожары. Но вместо того, чтобы реагировать на эти вспышки, правительство... снова меняет модель.

На этот раз оно отодвигает критерии красной зоны так далеко, что попасть в карантин крупным областям не светит еще долго. Дотянуть, как я понимаю, надо до местных выборов.

Вот что изменилось в модели. Заболеваемость на 100 тысяч населения (ее считают за последние 14 дней) теперь должна превышать среднюю по стране в 5 раз.

Заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения Фото из открытых источников

На график я вынес четыре региона - главные эпицентры эпидемии на сегодня. Розовые линии - это границы красной зоны карантина, которые действовали до вчерашнего дня. Красная линия вверху - это новый порог для карантинных ограничений.

На практике это означает вот что. Сегодня в Харьковской области зарегистрировали 483 новых случая. Это больше, чем когда-либо регистрировали в любом регионе.

Месяц назад в Харьковской области было 204 случая. Два месяца назад - 62. Скорость распространения в этой области действительно высокая. Система тестирования уже не может справиться с новыми больными, накопилась огромная очередь из необработанных тестов. Область мчится в катастрофу.

Но по новым правилам она может попасть в красную зону, только когда в ней будут регистрировать, внимание, более 1500 случаев ежедневно, и так в течение 14 дней.

И это если среднее по стране не будет увеличиваться. Потому что если будет, то есть будет гореть также и в других областях, то надо будет набирать по 2 тысячи новых больных, чтобы ввели "красные" ограничения. Такой ситуации, конечно же, мы не увидим никогда, ведь при таком распространении больницы в городах и городках "лягут" значительно раньше от потока тяжелых больных.

Именно в такой сценарий сейчас несется Украина. И нет ничего, что может сдержать распространение инфекции. Но есть факторы, которые раздувают пламя, - начался сезон обучения, а впереди сезон гриппа.

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Я не сторонник жестких ограничений. Но когда нет вакцины, лекарств, системы тестирования и отслеживания контактов - это единственный выход. Систему тестирования, напомню, мы игнорируем еще с весны. Вместо нее у нас был карантин и гидроксихлорохин.

Реактор уже взорвался. Но первомайская демонстрация должна состояться. Министр бросает дела и готовится к эвакуации. Теперь кто бы ни пришел после него - его работа будет похожа на работу ликвидатора на ЧАЭС.

Павел Ковтонюк