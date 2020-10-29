Наводнения, засуха, нашествие саранчи: В ООН прогнозируют масштабный голод в Африке

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО прогнозирует, что к 2030 году 25,7% африканцев (433 миллиона человек от прогнозируемого общего количества населения) не будут иметь надежного и постоянного доступа к пище YouTube

Наводнения, засухи, более жаркая погода и нашествие пустынной саранчи, которые все являются последствиями изменения климата, сильно бьют по Африке, а особенно по продовольственным запасам, экономике и здоровью региона.

Об этом пишет Reuters.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), на континенте с населением в 1,2 млрд людей температура повышается со скоростью такой же, как в других регионах мира, однако Африка слишком уязвима для потрясений.

Эксперты отметили, что повышение температуры снижает урожайность, а сельское хозяйство – это основа экономики Африки.

"К середине этого века это скажется на основных зерновых культурах, которые выращиваются в Африке", – говорится в отчете ВМО.

Организация спрогнозировала снижение урожайности на 13% в Западной и Центральной Африке, на 11% в Северной Африке и на 8% в Восточной и Южной Африке.

По заявлению ВМО, африканские страны, как правило, имеют низкий уровень доходов и плохо подготовлены к реагированию на это и другие последствия изменения климата.

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В ней отмечается, что стихийные бедствия, такие как циклоны "Идай" и "Кеннет", обрушившиеся на три страны на юге Африки в 2019 году, подчеркнули уязвимость региона. Циклоны вынудили более двух млн человек покинуть свои дома и уничтожили полмиллиона гектаров посевов в Мозамбике.

Тем временем в районах, подверженных засухе, включая Сахель в Западной Африке, число тех, кто недоедает с 2012 года, подскочила на 45%, сообщает организация.

В районе Африканского Рога, количество осадков ниже среднего в 2018 и 2019 годах привело к худшему сбору урожая зерновых в Сомали с момента начала рекордов в 1995 году и неурожаев в соседней Кении. Дальше были наводнения. В конце 2019 года в Сомали, Кении, Эфиопии и Танзании было зарегистрировано как минимум вдвое больше среднего сезонного количества осадков.

Дождь способствовал росту посевов, но также стал источником саранчи, которая с января сожрала посевы на сотнях тысяч гектаров земли в этих странах.

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Сейчас больше всего страдают беднейшие слои населения.

Общий ВВП Африки упадет на 2,25 % - 12,12 % по мере повышения температуры, согласно исследованию "долгосрочного воздействия", цитируемого в отчете. В нем не указан временной период для прогноза.

Более теплая и влажная погода также лучше подходит для насекомых, переносящих лихорадку денге, малярию и желтую лихорадку.

Мэгги Фик

По материалам: Центр исследования Африки