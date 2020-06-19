НАТО предоставило Украине статус "расширенного партнера": Что это значит и почему его дали в День России?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг НАТО

В Украине продолжается дискуссия о новом статусе страны в НАТО. 12 июня Альянс предоставил Киеву программу расширенного партнерства - Enhanced Opportunity Partner или EOP. Что это означает?

Об этом пишет СТРАНА.ua.

Это сразу вызвало эйфорию у сторонников НАТО в Украине. Главным образом у властей и сочуствующих им блогеров. Чиновники стали говорить о том, какие титанические усилия они приложили для обретения нового статуса. И о том, что происки влиятельных оппонентов (вероятно, речь о Венгрии) ничего не дали.

Правда, при этом работа Совета Украина-НАТО - главной площадки для обсуждения сотрудничества - по-прежнему остается заблокированной Будапештом.

Поэтому напрашиваются два противоположных вывода: либо Венгрия действительно дала слабину под напором дипломатического гения Дмитрия Кулебы. Либо статус "расширенного партнера" вообще мало что значит в рамках НАТО. Поэтому никто против него возражать не стал.

"Страна" разбиралась, какая из версий больше отражает реальность.

Что говорят власти и сторонники НАТО в Украине

Для начала немного истории.

Новый статус у НАТО попросил еще осенью президент Владимир Зеленский.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, уверены, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества", - сказал Зеленский на заседании комиссии Украина-НАТО в Киеве.

В феврале 2020 года министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина по всем критериям готова стать "расширенным партнером". И отметил, что Украине есть что предложить Альянсу.

Еще тогда было понятно, что ничего нового, чем бы раньше не занимались Украина и НАТО, в этом списке нет.

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"Это продолжение участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря", - говорил Загороднюк.

Особо отметим "обмен разведданными" - этот элемент партнерства будет постоянно звучать у лоббистов НАТО в Украине.

О том же после обретения статуса говорит и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Своим решением Альянс, по сути, сказал: "С Украиной мы пошли бы в разведку". Теперь так и будет - не только метафорически, но и на практике. Речь идет прежде всего об углубленном обмене разведданными и участии в учениях НАТО для эксклюзивного клуба ближайших партнеров", - заявил глава МИД.

"Отныне мы будем более полно обмениваться разведданными", - пишет то же самое глава украинской делегации в НАТО Егор Чернев.

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"Это демонстрация". Что говорят в НАТО

Интересно, что в заявлении Альянса нет ни слова о том, что НАТО будет обмениваться с Украиной разведывательными данными.

"Как партнер с расширенными возможностями, Украина сможет пользоваться особыми возможностями... Это и расширенный доступ к программам и учениям по оперативной совместимости и обмен большими объемами информации, в частности о приобретенном опыте", - говорится в заявлении на сайте Альянса.

То есть речь идет информацией о взаимном опыте проведения учений. А не о разведке. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что могут обмениваться еще и выводами аналитических центров. Речь идет об отчетах, которые выпускает организация по тем или иным вопросам мировой повестки.

Также в заявлении Альянса ни слова не сказано о том, что НАТО будет как-то помогать бороться с Россией - хотя именно об этом трубят украинские чиновники.

НАТО напоминает, что "статус Украины как партнера с расширенными возможностями не является сигналом о каких-то решениях относительно членства в НАТО". Также говорится, что такой статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.

Если не брать Грузию с Иорданией, остальные три страны годами сотрудничают с НАТО, не намереваясь в него вступать. Что скорее опровергает заявление Украины о том, что EOP - это еще один шаг к членству.

Об этом говорит и комментарий посла США при Альянсе Кей Бейли Хатчисон.

В ответ на вопрос о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол сказала, что это не является "ни тем, ни другим".

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Кей Бейли Хатчисон.

Все начиналось с "аспирантов"

Другими словами, ничего нового, кроме углубления уже имеющихся программ сотрудничества, новый статус Украине не принесет. Да и без него эти программы углублять никто не мешал.

При этом единственным настоящим шагом в сторону Альянса является предоставление стране-кандидату Плана действий по членству. В ПДЧ нам отказали еще в 2008 году, на саммите НАТО в Бухаресте. Для одобрения этого плана нужно согласие всех членов НАТО.

В тот раз против были Германия и Франция. И с тех пор вопрос никто не поднимал. А чтобы поддерживать в украинцах ощущение сопричастности, НАТО временами раздает нашей стране какие-то статусы.

В 2018 году Киеву присвоили звание "аспиранта" - то есть страны, которая стремится в Альянс. Власть Порошенко громко отпраздновала эту "перемогу". Хотя по сути это была обычная констатация факта, что Киев хочет в НАТО. Никаких преференций или привилегий на пути в Альянс она не давала.

Правда, еще тогда НАТО пыталось обнадежить украинцев. На своем сайте Альянс опубликовал заявление, что статус "аспиранта" - последняя ступенька перед ПДЧ:

"Страны, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к Североатлантическому альянсу, сначала приглашаются к углубленному диалогу с НАТО в рамках стремлений к членству и связанных с ним реформ.

Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в ПДЧ для подготовки к потенциальному членству".

Однако, как видим, о Плане действий уже никто не говорит. А вместо этого новой "последней ступенькой" стал очередной малозначимый статус "расширенного партнера".

Тогда зачем это все?

История со статусами, которыми одаривает НАТО Украину, вызвана к жизни скорее всего требованиями пиара.

Причем как для внутреннего употребления в Украине, так и международного.

Натовское решение позволяет Зеленскому говорить об успехах продвижения в Альянс, что встретит поддержку в среде сторонников "Армии, мовы, веры".

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Для НАТО же заявление, принятое в День России, является скорее символической шпилькой в адрес своего главного оппонента в Европе.

Напомним, что предыдущее решение Альянса о статусе "аспиранта" для Украины было принято сразу после выступления Путина о новых ядерных ракетах России.

С тех пор Москва и Альянс только ухудшили отношения. А вчера НАТО приняло решение о наращивании противоракетной обороны из-за новых российских вооружений.

Что же до Украины, то это также способ давления на Россию - особенно на фоне тупика в Минске и "нормандском формате", где Москва отказывается отходить от буквы Минских соглашений и "сдавать" неподконтрольную часть Донбасса на условиях Киева.

"Сигнал партии войны". Позиция России

Расширение партнерства НАТО с Украиной в Москве расценили как политический сигнал о том, что альянс не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Такое заявление 15 июня сделал замглавы министерства иностранных дел Александр Грушко.

"Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе — это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу", - сказал Грушко.

Виктория Венк