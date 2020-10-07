НАТО бьет тревогу: Эрдоган тестирует российские ракеты С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" Алексей Мальгавко/РИА Новости

Турция на следующей неделе протестирует приобретенные у России противовоздушные ракеты С-400. Это окончание весьма скандальной сделки, вызвавшей сопротивление США, может отколоть Турцию от НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

— Батареи С-400 готовы к испытаниям, намеченным на следующую неделю на берегу Черного моря

— Покупка Турцией российского вооружения встревожила союзников страны по НАТО

Турция планирует провести полное тестирование противоракетной системы ЗРК С-400, которую она приобрела у России. Испытания намечены на следующую неделю, если верить людям, хорошо знакомым с этой темой.

Турецкие военные не собираются пока активировать закупленные батареи, ставя их на боевое дежурство. Вместо этого пройдет тестирование приобретенного оборудования, а также проверена готовность турецкого персонала управлять этой техникой. Место для тестирования расположено на территории провинции Синоп на турецком берегу Черного моря, указывают наши источники. Само турецкое министерство обороны от комментариев отказалось.

Покупка Турцией российских С-400 встревожила союзников Турции по НАТО. Они боятся, что благодаря помощи Турции в налаживании работы этих ЗРК Россия может собрать разведданные о военных возможностях блока. Под особой угрозой секретная информация об уязвимостях истребителя-невидимки F-35, производимого компанией "Локхид Мартин".

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Администрация Трампа даже исключила Анкару из программы по совместному развитию истребителя F-35, выразив таким образом протест против сделки Турции с Россией. Администрация Трампа даже намекнула на возможность применения против Турции санкций, если батарея С-400 будет активирована для боевого дежурства [при помощи русских специалистов]. А турецкая валюта лира слегка "просела" на новостях о запланированном тестировании.

Турция в течение многих лет боролась с США по вопросу о том, чтобы США предоставили туркам право пользоваться сверхсекретной системой ЗРК Patriot. Проблема была как раз в том, что Вашингтон упорно сопротивлялся турецким требованиям раскрыть Анкаре технологические секреты использования этой системы.

США недавно предложили предоставить доступ к системе Patriot, если такой шаг станет частью выхода из тупика, в котором оказались отношения США и Турции. При этом турецким вкладом в выход из этого тупика стал бы отказ от системы С-400. Но Анкара отказалась подчиниться этому навязчивому предложению, настаивая, что угроза санкций США не заставить Турцию пересмотреть свое решение по критически важному оборонному вопросу.

Белый дом пока что сопротивляется растущему давлению со стороны обеих партий в Конгрессе, требующих наказать Турцию. Ведь на турецкой территории находятся ключевые объекты НАТО. Тем не менее выработанные на двухпартийной основе проекты законов, уже одобренные Палатой представителей, включают в себя и антитурецкие санкции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже обратился к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой предоставить сделанные в Европе системы ПВО, включая систему Eurosam SAMP/T, об этом сообщают люди, знакомые с содержанием телефонного разговора французского и турецкого лидеров.

Макрон ответил, то Турции следует сперва прояснить цели своей политики в Сирии, а уж потом может идти речь о размещении каких-либо систем ПВО европейского производства. А турецкое участие в конфликте в Нагорном Карабахе, где Турция поддерживает Азербайджан, и вовсе воспламенило отношения между Турцией и Францией.

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Москва также возражает против того, чтобы Турция играла какую-то роль на ее советском заднем дворе. Не стоит забывать и о том факте, что, несмотря на сделку по С-400, Анкара и Москва борются друг с другом во многих горячих точках Ближнего Востока.

И Россия, и Турция отправили своих военных советников, наемников, а в некоторых точках и регулярные войска в Сирию и в Ливию — и там вооруженные россияне и турки находятся по разные стороны линии фронта.

Селджан Хаджаоглу

Перевод: ИноСМИ