Нагорный Карабах после подписания мирных соглашений: Позиции сторон

Трехсторонние переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна о перемирии в Нагорном Карабахе, 9 октября 2020 года МИД РФ / ТАСС

Турция, Россия и Азербайджан усиливают свои позиции в Нагорном Карабахе после недавно подписанных мирных заявлений, которые завершили активную фазу конфликта, длившегося с конца сентября.

Об этом пишет Украинский институт будущего в своем телеграм-канале.

Российская Федерация перебросила в Карабах практически всех военнослужащих, которые будут участвовать в миротворческой миссии, предусмотренной трехсторонними мирными заявлениями по Карабаху. Вместе с солдатами в регион перебросили бронетехнику, оружие, вертолеты и даже РСЗО "Град". Это свидетельствует о том, что Москва намерена закрепиться в Карабахе надолго и также усилить свою группу войск для недопущения новой эскалации в ближайшем будущем.

РБК-Россия

К тому же, недавние комментарии Владимира Путина о нагорнокарабахских трехсторонних переговорах имели целью изменить политический баланс сил в Армении. Его мягкая критика поведения премьер-министра Никола Пашиняна (который, по его словам, по неизвестным причинам отказался подписывать более выгодный для армян договор в середине октября) фактически дает "зеленый свет" на старт предвыборной кампании в Армении. Для Кремля это возможность воспользоваться политическим кризисом в Ереване и привести к власти представителей оппозиции, которые были бы более лояльны к Москве.

Между тем, Турция и Азербайджан закрепляют свои позиции на только что занятых землях. Официальный Баку запустил проект строительства железной дороги по маршруту Баку-Нахичевань. Это в перспективе позволит Турции стать игроком в Каспийском регионе и наладить транзитные маршруты для товаров из Центральной Азии в Европу. К тому же, сам Азербайджан выделяет средства на восстановление инфраструктуры азербайджанских районов Карабаха и прокладку соответствующей логистики. Все это имеет целью, с одной стороны, продемонстрировать, что возвращенные территории можно отстроить и развивать, а с другой стороны — закрепить военно-политическую победу, возродив коммуникацию региона с Азербайджаном.

В Ереване в самом разгаре политическая борьба за власть. Пользуясь резким ослаблением позиций Никола Пашиняна после подписания мирных заявлений, которыми значительная часть армян осталась недовольна, оппозиция пытается мобилизовать сторонников и разочарованных в столице на акции протеста, а также объединиться перед возможным досрочными выборами. Власти несколько раз пытались разрешить кризис силовым путем, в том числе через задержание лидеров оппозиции. Впрочем, их быстро отпустили, и это углубило кризис в Ереване еще больше.

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Вероятнее всего, трехсторонние договоренности по Карабаху будут соблюдаться в ближайшей перспективе несмотря на протесты армян и недовольство части патриотически настроенных азербайджанцев. По крайней мере тактически Россия и Турция будут делать все, чтобы эти договоренности сохранялись, ведь они приносят им выгоду и позволяют усилить свое влияние на Закавказье.

Более того, судя по последним заявлениям, Запад также принял договоренности Путина-Алиева-Пашиняна.

США и европейские страны в целом поддержали мирные заявления. Запуск на днях Транс-Адриатического трубопровода, который позволяет перекачивать газ из Каспия в Европу, - выгодный проект для ЕС, в котором ключевую роль играет Азербайджан.

Илия Куса