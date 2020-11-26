"Нафтогаз" и коррупция на шельфе Черного моря

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Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без конкурса на 30 лет. Об этом пишет Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

Решение отдать "Нафтогазу" без конкурса доступный шельф Черного моря является коррупционным решением. Цель такого шага - сосредоточение в руках "Нафтогаза" перспективных участков шельфа. А также дальнейший единоличный и лоббистский отбор партнеров "Нафтогаза" для проведения геологоразведочных и эксплуатационных работ. "Нафтогаз Украины" ни технически, ни финансово не способен обеспечить реализацию малейшего проекта добычи газа и нефти на шельфе Черного моря. Если бы "Нафтогаз" обладал соответствующими возможностями, то компания уже давно достигла заметного прогресса при добыче газа на суше.

"Нафтогаз" получит возможность привлекать посредников для разработки шельфа. Вероятно, что такими посредниками станут международные компании, которые уже давно работают с "Нафтогазом". В то же время международные компании не будут инвестировать собственные средства в развитие шельфа. Все средства будут предоставлять "Нафтогаз Украины", а фактически бюджет Украины. Новости по теме: Повышение цен на газ: Почему растет стоимость энергоресурса

Проект развития шельфа - это фактически третья попытка "Нафтогаза" и его международных партнеров получить доступ к государственным средствам. Первые две попытки "Нафтогаза" завершились позорным поражением. И программа "20/20", и программа "Тризуб" (2019 г.) привели к дальнейшему снижению добычи газа. В 2016 году Кабинет министров Украины утвердил Концепцию развития газодобывающей отрасли (так называемая программа 20/20). В 2020 году "Укргаздобыча" должна была добывать 20,1 млрд кубов газа. В 2019-м "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа, что на 600 млн куб. м меньше, чем в 2018 году. В 2020 году добыча и дальше упадет – 14,6 млрд кубометров, что на 30% меньше, чем голословно было предусмотрено программой 20/20.

Именно поэтому заявления "Нафтогаза" о готовности осваивать шельф Черного моря - это уже категория научной фантастики. Но в то же время "Нафтогаз" будет получать абсолютно реальные средства из бюджета.