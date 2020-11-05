На выборах в США все пошло по самому худшему сценарию

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Авторитетный американский журнал считает, что выборы в США пошли по наихудшему сценарию. Традиционная американская демократия кончилась. Страна разделена пополам, сверхдержава раскололась изнутри. За поражение Дональд Трамп может жестоко отомстить противникам. США накроют политические катаклизмы.

Об этом пишет The New Yorker.

Все пошло по наихудшему сценарию. Байден еще может и победить, однако уже сейчас ясно, что опасная риторика Трампа насчет "мошеннических" выборов превращается в само-реализующееся пророчество. Постоянные высказывавшиеся Дональдом Трампом сомнения в эффективности базовых институтов американской власти достигли желаемого им результата: сверхдержава больше не верит в свою собственную демократию.

В течение многих месяцев Джо Байден строил свою предвыборную стратегию на бесконечных вариациях одной и то же темы: проголосуйте за меня, и мы покончим с этим. Мы покончим с сумасшествием, с некомпетентностью, с ужасным ежедневным представлением, которое являло собой президентство Дональда Трампа. Однажды Байден высказался по этому поводу так: "Я покончу с трамповским хаосом и трамповским кризисом".

Но Байден поторопился. Президентские выборы в США-2020, которых демократы так мучительно ждали после обескураживающего поражения 2016 года, которое принесло победу Трампу, не превратились в красивый электоральный нокаут Трампу, которого так жаждал Байден.

Президентская гонка между Байденом и Трампом оказалась очень плотной, буквально "ноздря в ноздрю". И хотя Байден еще может как-то закончить ее в свою пользу, но он не сможет погасить те нескончаемые юридические баталии, которые, скорее всего, последуют за любым исходом выборов, и которыми Трамп уже давно угрожает своему сопернику.

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Трамп грамотно использовал последние перед голосованием дни, заранее "подкладывая мину" под любой результат выборов. Он объявил нынешние выборы одновременно и самыми важными в истории Америки, и наиболее "фальсифицированными". Последнее в том случае, если он не выиграет их "с первого захода". Еще перед тем, как начался подсчет голосов, он назвал их "мошенническими". Согласно данным информационного ресурса Factba. se, регистрирующего все публичные заявления Трампа, он произнес это слово не менее 200 раз с августа месяца. Чем ближе были выборы, тем чаще он его повторял. Но вот шоу закончилось, а Трамп еще не объявлен победителем. Замесит ли он ту "бучу", которую обещал? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, хватило нескольких часов: опасная риторика президента превратилась по существу в самореализующееся пророчество. Еще до 1 часа ночи, когда Байден довольно неожиданно победил в Аризоне, вице-президент Пенс заявил сторонникам Трампа, гудящим клаксонами автомобилей, что "мы, республиканцы, находимся на пути к победе". Трамп атаковал результаты выборов еще до того, как они получили какое-то окончательное оформление. "Они пытаются УКРАСТЬ выборы! Мы не позволим им этого. Голоса не могут подаваться после закрытия участков!" — написал он в Твиттере. Вскоре после 2 ночи Трамп выступил перед своими сторонниками в Белом доме, где он более подробно рассказал, как он реализует свои угрозы. Он объявил, что победил, и сказал, что обратится в Верховный суд по поводу искусственной остановке подсчета голосов на президентских выборах ради победы Байдена. "Это обман американской общественности", — заявил Трамп, правда, не подкрепив свою риторику никакими доказательствами. И это означает, что, судя по всему, события развиваются по наихудшему сценарию.

До этого не должно было дойти. После четырех лет трамповских капризов и некомпетентности, США оказались в глубоком кризисе. Страшная пандемия коронавируса и тяжелый экономический спад поразили страну в 2020 году. По последним опросам Института Гэллапа, более 70% американцев считают, что Америка движется в неправильном направлении. В прошлом Трамп был бы подвергнут публичному изгнанию со своего поста за то, что он сделал со страной за четыре года своего правления. Однако его поддержка со стороны республиканской партии никогда не ослабевала, и даже накануне голосования вероятен был любой их исход — от небольшого преимущества Трампа до оглушительной победы Байдена. Последние опросы общественного мнения показывали, что Байден опережает показатели Хиллари Клинтон четырехлетней давности как в общенациональном масштабе, так и в "решающих штатах", хотя и незначительно. Финальный опрос, проведенный агентством "538" предрекал бывшему вице-президенту победу в Коллегии выборщиков с 98%-ной вероятностью. Но хотя Байден с высокой вероятностью мог победить, его проигрыш был тоже совсем не невероятным.

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В день голосования в нынешнем году "решающие штаты" оставались теми же, что и в году 2016: Аризона, Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Если бы Байден смог "вернуть" Мичиган, Пенсильванию и Висконсин — те самые три штата, которые принесли Трампу президентство с преобладанием над Клинтон порядка 70 000 голосов — выборы бы уже закончились. И то, что Байден решил вести агрессивную избирательную кампанию на традиционных "трамповских" территориях, включая Джорджию, Северную Каролину, Огайо и Техас, только лишний раз подчеркивало, насколько пассивен был здесь Трамп в последние месяцы. И все же он оказался способен получить в этих штатах поддержку значительно больше, чем 40% избирателей. Он смог получить здесь даже больше голосов, чем 4 года назад. Трамп продолжал цепко держаться за Флориду, Огайо и Техас. И не прогадал. Его электорат последовал за ним, несмотря на импичмент, "любовные письма" северокорейскому диктатору Киму и попустительскую политику по отношению к коронавирусу. Это же электорат последует за Трампом, если это будет необходимым, и в конституционном противостоянии обоих участников выборов и партий между нынешним днем и 20 января.

Трамп был президентом меньшинства, управляя одной частью страны в противовес остальной ее части. Шок выборов 2016 года с их неожиданным результатом стал путеводной звездой для Трампа и стратегией его планов на переизбрание в нынешнем году.

Зачем придумывать что-то новое, когда он смог "объегорить" всех и победить на первых выборах? Когда будут подсчитаны все голоса избирателей, то скорее всего, превосходство Байдена составит больше тех 2,7 миллионов голосов, на которые Хиллари Клинтон обошла Трампа в 2016 году. Ну и что? Главное, что и тогда, и теперь Трамп верит в то, что нет ничего важнее сохранение его республиканской избирательной базы. Возможно, он и ошибается. Но его подходы имеют гораздо большее отношение к американской демократии, чем у демократов. И даже без окончательных результатов мы уже можем сказать, что есть две Америки, и что, несмотря на все катастрофы своего правления, Трамп сохранил верность огромного большинства "красной Америки" — его Америки.

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В конечном счете, вопрос не в том, честными или нечестными были прошедшие выборы. Вопрос состоит в том, что речь идет о нестабильности болезненно расколотой страны. Именно это стало атрибутом политики Вашингтона, а если брать шире — то вообще всей Америки — в годы правления Трампа. Нескончаемые испытания, которым Трамп подвергал базовые институты власти и электоральной системы, наконец-то дали желаемый для него результат, даже если он и не переизберется на очередной срок. Этим результатом является разделенная изнутри сверхдержава, которая больше не верит в собственную демократию.

За последние четыре года мне много раз приходило на ум, что писать о трамповском Вашингтоне было для меня чем-то чуждым. Тем более острым это ощущение стало в последние несколько дней, когда из окна машины я вижу забитые фанерой витрины магазинов и офисов, и склады металлических барьеров, приготовленных для того, чтобы разгораживать на блоки безопасности улицы и площади вокруг Белого дома в случае возникновения здесь поствыборного насилия. Я видела такое и раньше. Но в таких местах, как Азербайджан и Россия. А теперь это Трамповская Америка. Та Америка, какой я ее не знала.

Так что же будет теперь? Сейчас мы можем сказать одно: тревоги и неопределенность этих выборов "прорастут" в после-выборную борьбу, возможно весьма протяженную по времени, с таким последствиями для нашей демократии, которые значительно превзойдут по своей остроте ограниченные вопросы типа "Когда, наконец, в Пенсильвании посчитают бюллетени тех, кто голосовал не по месту жительства" или "Почему женщины Среднего Запада „кривятся" на Трампа значительно больше, чем латиноски в Южной Флориде".

Скоро мы получим результаты голосования в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Но ведь Трамп уже сказал, что не примет своего поражения в этих штатах, если только это не будет "поражение по всем правилам". На самом-то деле, в своем ночном выступлении по телевизору он уже категорично заявил в своих победах во всех трех штатах и о том, что подсчет голосов там, где он лидирует, можно уже и не продолжать. Продлится ли эта война до 8 декабря, того дня, когда все штаты должны формально закончить подсчет результатов? Или до 14 декабря, когда должно произойти заседание Коллегии выборщиков? Или прямо до полудня 20 января, когда будущий президент США будет приносить присягу на Капитолийском холме?

Контуры после-выборной стратегии республиканской партии были понятны еще до выборов: помешать процессу подсчета голосов, обеспечить минимальное количество голосов избирателей на "демократических территориях", громогласно объявлять о массовых нарушениях в ходе выборов. Цель — перевести дело о выборах в судебную плоскость и подать как можно больше исков. Собственно, Трамп этой стратегии и не скрывал, как он обычно делает, во всеуслышание заявляя о том, о чем другие предпочитают помалкивать. На прошедших выходных он уже заявил, что "как только закончатся выборы, мы идем к своим адвокатам".

Дело зашло так далеко, что в воскресенье Бенджамин Гинсберг, главный юридический консультант республиканской партии, работающий с ней много лет, сделал экстраординарный ход — он опубликовал в газете Washington Post статью, в которой по сути дела осудил эту стратегию Трампа. Гинсберг насчитал более 40 случаев, когда трамповский избирательный штаб подал на различных уровнях (местных и уровнях штатов) иски, каждый из которых преследовал единственную цель — каким-то образом помешать процессу выборов. Гинсберг написал, что заявления Трампа о массовых мошенничествах искусственно раздуваются национальным штабом республиканской партии, который знает, что они не соответствуют действительности, но все равно "накачивает" эту "историю о лох-несском чудовище". Юрист-республиканец предупреждает: "Моя партия наносит себе вред, кладя себя на алтарь Трампа".

Как бы ни пошло дело в судах, Трамп наверняка явится центром того водоворота нестабильности, который ожидает нас в течение последующей пары месяцев, вплоть до самой инаугурации. Такая ситуация сохранится даже после того, как по выборам будет принято финальное решение. Мстительный даже в благоприятные времена Трамп уже ясно дал понять, что он может уволить многих чиновников своей администрации, которых он сочтет недостаточно лояльными или недостаточно охотно выполняющими его приказы. Среди этих чиновников могут оказаться директор ФБР Кристофер Рэй, Генеральный прокурор Уильям Барр, директор ЦРУ Джина Хаспел и даже, несмотря на разгул пандемии коронавируса, главный эпидемиолог страны Др. Энтони Фаучи. Он может захотеть уволить их даже в том случае, если проиграет выборы. Вернее, особенно именно потому, что проиграет их. И сделать это он может хоть завтра. Откуда мы знаем, как все будет на самом деле? Ведь однажды Трамп уже поступал таким образом — после проигрыша республиканцами промежуточных выборов в 2018 году. Тогда, буквально на следующий день после выборов он уволил своего Генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Опасность представляет не только мстительный характер Трампа. Даже потерпев поражение, он может использовать свои служебные полномочия для того, чтобы устроить дополнительные административные потрясения до 20 января 2021. Он может нарушать нормы и традиции даже в большей степени, чем делал это до сих пор. Он может помиловать и амнистировать членов своей семьи, своих близких друзей и дружков и даже — теоретически — себя самого. Он может подорвать доверие общества к вакцине против коронавируса, или вообще прекратить действия администрации, направленные на борьбу с ним. Есть многочисленные сценарии возможного хаоса, который нам может устроить Трамп, и они могут быть очень похожими на те, которые он уже проводил в жизнь.

Правда в том, что на каждом этапе своего правления он был готов сказать и сделать то, что ранее было немыслимо в американской политике. Он поддерживал диктаторов, таких как Владимир Путин, и просил зарубежные страны помочь ему победить Джо Байдена. Он так много лгал, что газета Washington Post зарегистрировала более двадцати тысяч его лживых или искаженных заявлений. Он извлекал личную выгоду из президентства, и он снял с себя всякую ответственность за провальную политику своей администрации против коронавируса, который уже унес жизни более двухсот тридцати тысяч американцев.

Вопрос сейчас не в том, как далеко Трамп пойдет, чтобы остаться на своем посту — последние четыре года дали окончательный ответ на этот вопрос. А в том, остался ли кто-нибудь, могущий остановить его, поскольку Америка входит в опасную неопределенность выборов, в которых пока еще нет победителя.

Сьюзен Глассер

Перевод: ИноСМИ