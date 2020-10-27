На кого рассчитывает обманутый избиратель?

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ОПЗЖ "съела" электорат у "слуг народа" на юго-востоке Украины, поскольку те обманули избирателей

Победителем местных выборов на юго-востоке Украины закономерно оказалась "Оппозиционная платформа – За жизнь". Та политическая сила, которая методично отстаивала свою идеологическую программу, получила поддержку тех регионов, где вопросы мира и промышленного развития стоят особенно остро. А если посмотреть на результаты ОПЗЖ в центре страны, видим, что партия Медведчука постепенно расширяет электоральную географию, поскольку ее программа находит поддержку и вне традиционно склоняющихся к ее поддержке "русскоязычных регионов".

ОПЗЖ в юго-восточных регионах набрала 20-30% голосов, показав достойные результаты на выборах в Одессе, Мариуполе, Харькове, Днепре, Николаеве, Славянске.

Что примечательно, в крупнейших городах ОПЗЖ немного уступила политическим проектам местных мэров, которые партийным строительством не занимаются, но выезжают на своем имени. Эти партии не будут принимать участия в парламентских выборах, поэтому большая часть их электората отойдет именно ОПЗЖ, что лишь укрепит позиции партии в юго-восточных регионах.

К слову, рейтинги ОПЗЖ равномерно высокие по всему юго-востоку, демонстрируя также неплохие цифры в центре страны. Это говорит о том, что Медведчуком была воплощена в действительность качественная общеукраинская, а главное – реально отвечающая нуждам людей стратегия, которую избиратель ценит не ситуативно, а перманентно.

В отличие от партии "Слуга народа" (которая в 2019 году имела схожую с партией Медведчука программу по стратегическим направлениям, победила на парламентских выборах с ней, но за год скатилась на маргинес), ОПЗЖ все это время демонстрирует тенденцию к росту. Этому способствует политическая активность Виктора Медведчука: его инициатива о создании парламентской площадки "нормандского формата", он лично договаривается с Путиным и руководством РФ о поставках вакцины вне очереди, поставках газа по сниженным ценам, снятии санкций с украинских предприятий, мире на Донбассе…

И это все, просто напомню, находясь в оппозиции. Конечно, избиратель, которому близка такая программа, хотел бы вручить ОПЗЖ ключ от власти, чтобы все это было реализовано.

Возможно, это просто вопрос времени…

Владимир Кацман