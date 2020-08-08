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На кого будет работать реформированная украинская внешняя разведка?

Анатолий Бурмич
Анатолий Бурмич

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Фото из открытых источников

Президент Украины подписал Закон "О Службе внешней разведки" за №2414-д.

Как известно, внешняя разведка любого государства создается, чтобы получать информацию за рубежом, до которой не могут дотянуться все внутренние, правоохранительные, другие государственные органы и организации, а также органы безопасности.

Подписанный Закон в обновленном виде предусматривает вывод Службы внешней разведки из-под контроля украинских ветвей власти и создание территориальных подразделений.

Теперь украинская внешняя разведка будет работать на территории Украины и будет неподконтрольна нашему государству, она будет независимой.

Обычно на территории Украины работают иностранные, в основном враждебные нам разведки – они тоже не подконтрольны нашей государственной власти.

То что это Вы создали, господин Президент, вместе с монобольшинством? 

По всем признакам это аналог иностранной разведки, который будет работать на территории Украины неизвестно в чьих интересах за средства государственного бюджета.

Это дремучая некомпетентность или диверсия? А как же суверенитет? Дайте, пожалуйста, ответ украинскому обществу.

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