Мы то, что мы едим: Еда, которая способствует старению

Хамон, испанский национальный деликатес flickr.com

Неправильное питание способствует старению. Если есть продукты глубокой переработки каждый день, теломеры становятся короче. Их считают биологическими часами жизни клеток. От чего стоит отказаться уже сейчас?

Об этом пишет ABC.

Мы то, что мы едим. Никто уже не сомневается в том, что наш рацион влияет на нынешнее и будущее здоровье. Плохое питание может привести к появлению лишнего веса, повысить риск хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак), а также сделать нас более уязвимыми к инфекциям из-за ослабления иммунитета.

К тому же, неправильное питание способствует старению. Согласно последнему исследованию специалистов Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания (CIBEROBN), прикрепленного к Университету Наварры, чрезмерное потребление продуктов глубокой переработки ускоряет старение клеток, поскольку укорачиваются теломеры, концевые участки хромосом.

Теломеры, за открытие которых в 2009 году была вручена Нобелевская премия по медицине, — это длинные участки ДНК, которые постоянно повторяются и защищают концы хромосом от естественного укорачивания. По словам Элизабет Блэкберн (Elizabeth Blackburn), открывшей теломеры, их можно сравнить с пластиковыми наконечниками на шнурках ботинок. "Чем длиннее наконечники, тем меньше вероятность того, что концы шнурка растреплются. Что касается хромосом, чем длиннее теломеры, тем меньше вероятность того, что клетка передаст сигнал о повреждении". Напротив, ухудшение состояния теломеров может сократить жизнь клетки.

Больше трех порций

Испанское исследование совсем недавно было опубликовано в журнале "American Journal of Clinical Nutrition". Руководила им профессор Университета Наварры и член Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания Амелия Марти (Amelia Martí). В исследовании она сосредоточилась на изучении влияния рациона на целостность генетического материала или ДНК, в особенности теломеров, которые считают биологическими часами жизни клеток. Они могут укорачиваться из-за старения или по другим причинам, как, например, неправильное питание.

Самое важное и новаторское открытие состоит в том, что если есть в день больше трех порций продуктов глубокой переработки, состояние теломеров ухудшается и они быстрее укорачиваются. Эти результаты на молекулярном уровне подтверждают результаты других масштабных исследований, которые ранее проводились в Испании, Франции и США. Недавно ученые пришли к выводу, что увеличение случаев преждевременной смерти связано с чрезмерным потреблением продуктов глубокой переработки.

Узнать продукты глубокой переработки в супермаркете очень легко. "Они не состоят из одного ингредиента. Напротив. На этикетках таких продуктов можно найти длинные списки ингредиентов, больше пяти. Обычно это ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки. Они содержат большое количество калорий (насыщенные жиры) в виде сахара или соли. Кроме того, это продукты промышленного производства. В них содержится очень мало микроэлементов (витаминов, минералов), необходимых для поддержания здоровья", — рассказывает "А-Бе-Се Салюд" (ABC Salud) доктор Амелия Марти.

Проблема этих продуктов в том, что они очень вкусные, аппетитные и очень часто их не нужно готовить или они готовятся довольно быстро. Поэтому многие люди их и потребляют. Карбонатные и прохладительные напитки, переработанное мясо, выпечка, молочные коктейли и десерты, многие сладкие сухие завтраки или пицца, производимая в промышленных масштабах — вот несколько примеров продуктов глубокой переработки. В последнем исследовании потребление таких продуктов связали с укорачиванием теломеров. "Однако также продукты глубокой переработки вызывают брюшное ожирение, из-за которого образуется висцеральный жир. С этим связывают диабет второго типа, инфаркты миокарда и инсульты. Повышаются показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака", — предупреждает доктор Марти.

В исследовании Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания приняла участие большая группа участников старше 55 лет. На протяжении долгого времени за ними наблюдали ученые Университета Наварры. В исследовании также принимали участие специалисты в сфере превентивной медицины Мигель Мартинес Гонсалес (Miguel A. Martínez-González) и Мария Бес Растрольо (Maira Bes Rastrollo).

Что мы едим чаще всего

Продукты глубокой переработки, которые ели участники эксперимента в порядке убывания включали: молочные десерты (взбитые сливки, мороженое, коктейли, сыр пти-сюис), переработанное мясо (хамон, чоризо, вареная колбаса, салями, паштет, кровяная колбаса, сосиски, гамбургеры, собрасада), кондитерские изделия (маффины, пончики, круассаны и другие пирожные или сладости не домашнего приготовления), печенье и сладкие напитки.

Что касается количества, то обычно одна порция составляет 250 грамм, за исключением некоторых продуктов. Например, одна порция коктейля — это стакан или 200 миллилитров, сыр пти-сюис — одна упаковка или 100 грамм; взбитые сливки — чашка или 200 миллилитров; один гамбургер; один ломтик хамона; кровяная колбаса — 50 грамм; сухие завтраки — 30 грамм.

Как такой рацион способствует старению? "Теломеры могут укорачиваться из-за воспалительных процессов в клетке или окислительного стресса. Такие продукты способствуют выделению медиаторов воспаления и ускоряют окислительные процессы", — объясняет профессор Амелия Марти.

Придерживаться здорового питания с понедельника по пятницу, но наедаться до отвала продуктами глубокой переработки по выходным тоже не самая лучшая идея. "Вред, нанесенный воспалительными и окислительными процессами, накапливается, но различные факторы могут его усилить. Например, возраст человека, состояние здоровья, образ жизни (сидячий или активный), потребление алкоголя и табака, которые напрямую влияют на целостность теломеров", — отмечает исследователь.

Кристина Гарридо

Перевод: ИноСМИ