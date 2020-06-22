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Мы - не забыли! Не дадим забыть никому.

Артем Марчевский
Артем Марчевский

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина"

Молодёжное крыло партиии "Оппозиционная платформа — За жизнь" совместно с организацией "Патриоты - За Жизнь" возложили цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне Facebook

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" совместно с организацией "Патриоты - За жизнь" и молодежным крылом ОПЗЖ почтили память жертв Великой Отечественной Войны.

Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.

Сегодня точно не праздничный день. И не праздничный он для десятков миллионов людей. В основном - уже покойных.

Если вдруг кто-то забыл благодаря г-ну Порошенко, который так старательно пытался переписать историю, я напомню - сегодня день начала Великой Отечественной Войны.

Мы - точно не забыли. Более того, не дадим забыть никому! Сегодня наше молодёжное крыло партии ОПЗЖ совместно с организацией "Патриоты - За Жизнь" возложили цветы и почтили память погибших в этой Страшной войне.

Такие акции сегодня прошли не только в Киеве, а и в Харькове, Николаеве, Днепре и Одессе. Благодарю всех, кто присоединился. Только в Киеве нас было более 300 человек.

Артем Марчевский

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