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Мы что, готовы превратить Украину в полигон для военных действий между Россией и США? Ну мы же не можем быть такими наивными, - Кузьмин

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Что вообще могут тренировать стратегические бомбардировщики B-52 над городами Украины?

Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина

Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО — это безопасность в нашем регионе — заявил президент Зеленский в интервью канала BBC.

В марте этого года Парламент, Слуги народа с Европейской солидарностью Порошенко проголосовали закон, согласно которому иностранные армии могут проводить учения на территории Украины 366 дней в 2020 году. И уже 4 раза в сентябре американские стратегические бомбардировщики демонстративно летали над городами Украины. Ведь если это были учения, то они не имеют права летать над городами Украины. Почему министерство Обороны Украины не рассказало, что за учения? Может быть они просто не знают, что там тренировалось? Может быть вся собираемая информация просто уходила в Пентагон? И что вообще могут тренировать стратегические бомбардировщики B-52 над городами Украины?

Большая часть мировых войн начиналась из-за каких-то провокаций, которые становились поводом. Как вы думаете, бомбардировщики на границе с Россией — это не провокация? А если, не дай Бог, будет какой-то выстрел... и что тогда, мы готовы встретить войска НАТО в Украине? Мы что, готовы превратить Украину в полигон для военных действий между Россией и США? Или вы думаете, что тогда эпицентр боевых действий будет где-то далеко? Ну мы же не можем быть такими наивными... Приведите хоть один пример, когда за последние годы США вели военные действия на своей территории. А вот развязать войну в других странах, преследуя свои политические и экономические выгоды — они всегда были готовы. Кроме того, их военная машина требует войны. Вы же это прекрасно знаете. Поэтому ответьте мне на один вопрос: Что тренируют иностранные бомбардировщики B-52, летая над городами Украины?

Ренат Кузьмин

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