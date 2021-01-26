Мутация COVID-19: Три новых штамма коронавируса, которые пугают мир

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Мир снова напуган. Коронавирус мутирует, новые штаммы более заразны, а информация об их появлении вынуждает правительства стран закрывать границы и вводить все новые карантинные меры. Стоит ли их бояться?

Об этом пишет Al Jazeerа.

Три мутировавших штамма коронавируса, появившихся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, в настоящее время распространяются по миру. Чего же следует бояться? Что думают о них эксперты?

Ниже мы расскажем о трех новых штаммах коронавируса, чем они отличаются от мутаций, и какие существуют риски. Кроме того, в конце статьи мы поделимся хорошими новостями.

Во-первых: в чем разница между мутацией и штаммом?

Мутация — это изменение в генетическом материале. Некоторые мутации не оставляют следа, но другие влияют на распространение и летальность вируса.

Штамм — это мутация вируса. Иными словами, каждый штамм коронавируса включает набор мутаций.

Что мы знаем о новых штаммах коронавируса?

"Британский" штамм коронавируса

Название: B.1.1.7

Наиболее важные мутации, которые он содержит:

N501Y. Французская газета Le Figaro сообщила, что данная мутация делает вирус более заразным;

70del-69;

P681H.

"Южноафриканский" штамм коронавируса

Известен под несколькими названиями: B.1.351 и 501Y. V2

Наиболее важные мутации, которые он содержит:

N501Y;

К417Н;

E484K.

Согласно отчету Le Figaro, эта мутация считается самой опасной. Вирусы с мутацией E484K способны эффективнее уклоняться от антител, полученных из плазмы крови пациентов, выздоровевших после COVID-19.

Ученые предупредили, что штамм, обнаруженный в Южной Африке, передается примерно на 50% быстрее и преодолевает некоторые антитела, вырабатываемые в ответ на другие варианты вируса.

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Британская газета Daily Mail сообщила, что коронавирус с мутацией, изменяющей структуру S-белка, может уклоняться от иммунного ответа в организме человека, ранее переболевшего COVID-19.

Ученые из ЮАР обнаружили, что 48% образцов крови людей, которые были инфицированы коронавирусом в прошлом, не показали иммунного ответа на новый штамм коронавируса. По словам одного из исследователей, "совершенно очевидно, что у нас есть проблема".

Профессор Пенни Мур, глава исследования, заявила, что люди, которые болели классическим коронавирусом и имели более сильный иммунный ответ, с наименьшей вероятностью заразятся повторно.

Исследование показало, что люди, инфицированные коронавирусом три месяца назад или более, могут не иметь полного естественного иммунитета, если они заразятся более новой версией COVID-19.

"Бразильский" штамм коронавируса

Название: B.1.1.248

Наиболее важные мутации, которые он содержит:

N501;

E484K.

Согласно отчету Le Figaro, открытие "бразильского" штамма коронавируса произвело большую шумиху из-за наличия сразу двух мутаций. Новый штамм вызвал взрывную волну заражений в городе Манаус, который сильно пострадал от болезни во время первой волны. Ранее ученые говорили, что жители города близки к приобретению "коллективного иммунитета".

По словам авторов отчета, "бразильский" штамм — самый заразный на сегодняшний день. Он обладает устойчивостью к иммунитету, приобретенному после первой волны коронавируса.

Почему новые мутации делают вирус более заразным?

Скорость, с которой "британский" штамм утвердился и распространился в Великобритании, позволяет предположить, что он на 50-70% заразнее, чем классический вирус. Биологические причины еще не очень ясны, но подозрения сосредоточены на мутации N501Y, которая характерна и для двух других штаммов — "южноафриканского" и "бразильского".

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Эта мутация, по-видимому, изменяет форму шипов, покрывающих поверхность вируса, чтобы они еще более эффективно "прикреплялись" к рецепторам ACE2 в клетках человека.

В результате требуется меньшее количество вируса, чтобы заразить человека.

Где были обнаружены новые штаммы коронавируса?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что "британский" штамм коронавируса был выявлен как минимум в 60 странах.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, более заразный, чем исходный вирус SARS-Cov-2. По состоянию на 12 января он был выявлен в 50 государствах.

В еженедельном информационном бюллетене организации говорится, что второй штамм коронавируса, впервые появившийся в Южной Африке, считается более заразным, чем "британская" версия, но распространяется медленнее. На сегодняшний день "южноафриканский" штамм коронавируса выявлен в 23 странах, что на три больше, чем было выявлено 12 января.

Быстрое распространение

Новый штамм, обнаруженный в Великобритании, распространяется высокими темпами. В отчете, опубликованном французской газетой Le Figaro, говорится, что эпидемиологическая ситуация во Франции остается нестабильной. Ежедневно прирост составляет 20 000 заболевших, при этом число пациентов с инфекцией в стационарах и на амбулаторном лечении увеличилось.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, базовое репродуктивное число составляет 1,19. Это означает, что эпидемия развивается. Рост заболевших менее значительный по сравнению с ноябрем прошлого года. Еще слишком рано определять эффективность введения комендантского часа после 18:00, но ожидания эпидемиологов не слишком обнадеживают.

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Базовое репродуктивное число показывает количество людей, которые будут заражены типичным заболевшим, попавшим в полностью не иммунизированное окружение. Оно помогает прогнозировать масштаб и скорость распространения болезни, а также провести целевую политику для быстрого сдерживания вспышки вируса.

"Если бы не появление новых штаммов коронавируса, то в ближайшие несколько недель ситуация бы стабилизировалась", — заявила Витория Колиза, директор Национального института здравоохранения и медицинских исследований, специализирующегося на моделировании инфекционных заболеваний.

Эффективны ли маски при новых штаммах коронавируса?

Высший совет общественного здравоохранения (HCSP) рекомендует не использовать определенные тканевые маски, в том числе самодельные, так как они недостаточно эффективны в профилактике коронавирусной инфекции.

Французская газета Le Figaro процитировала представителя Высшего совета общественного здравоохранения, который рекомендовал избегать использования тканевых респираторных масок категории 2.

Дидье Любеллетье, глава рабочей группы по борьбе с COVID-19 Высшего совета общественного здравоохранения, сказал: "В связи с распространением в Европе новых штаммов коронавируса, более заразных, чем их предшественник, возникает вопрос касательно масок, которые следует носить, чтобы защититься от вируса".

Он добавил, что рабочая группа Высшего совета общественного здравоохранения разработала ряд новых рекомендаций, которые будут представлены Министерству здравоохранения Франции.

Французские власти рекомендовали использовать в качестве защитной меры многоразовые тканевые маски категории 1, а не респираторные маски категории 2 или самодельные маски.

Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR) сообщила, что маски категории 1 фильтруют 90% частиц по сравнению со 70% для категории 2.

Любеллетье подтвердил, что тканевые маски категории 1 столь же эффективны, как и медицинские маски.

Рабочая группа Высшего совета общественного здравоохранения также подчеркивает, что безопасное расстояние для предотвращения передачи инфекции составляет два метра, а не один.

"В декабре мы обновили требования о соблюдении социальной дистанции — не менее двух метров. Новые рекомендации могут быть приняты на официальном уровне. У Министерства здравоохранения есть два варианта: либо следовать рекомендациям Высшего совета общественного здравоохранения, либо игнорировать их. В целом, рекомендации направлены на то, чтобы лица, принимающие решения, выбрали правильную политику в области здравоохранения", — заявил Любеллетье.

Хорошие новости

Профессор Салим Абдель Карим, председатель министерского Консультативного комитета по COVID-19 в Южной Африке, сказал, что новый штамм коронавируса не повлиял на летальность болезни. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg и немецкая пресса. Результаты лабораторных тестов показали, что разработанная компаниями Pfizer Inc и BioNTech вакцина от коронавируса действенна против мутировавших штаммов инфекции, обнаруженных в Великобритании. Обнадеживающие результаты анализа крови участников испытаний основаны на более обширном анализе, чем результаты, опубликованные американской фармацевтической компанией Pfizer на прошлой неделе. На прошлой неделе компания Pfizer сообщила, что аналогичное лабораторное исследование показало, что вакцина эффективна против одной ключевой мутации под названием N501Y, обнаруженной в двух новых штаммах, распространяющихся в Великобритании и Южной Африке. Согласно отчету Deutsche Welle, ничто не указывает на то, что новые штаммы более устойчивы к современным вакцинам.

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Даже если окажется, что антитела плохо реагируют на данную мутацию, они все равно смогут воздействовать на другие компоненты мутировавших вирусов. Винсент Инов из Института Пастера в Париже заявил, что даже если их эффективность уменьшилась, они все равно смогут нейтрализовать вирус.

"Я не думаю, что эта мутация сама по себе представляет проблему для вакцин", — заявил иммунолог Рено Раполи, научный директор фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK).

Раполи участвовал в подготовке исследования, опубликованного 28 декабря, целью которого был мониторинг за новыми штаммами коронавируса в лабораторных условиях. Он пришел к выводу, что необходимо разработать вакцины и антитела, способные контролировать новые штаммы.

Новая мутация может вызвать затруднения при вакцинации. По словам Раполи, на данном этапе все вакцины эффективны, но ученых беспокоит вероятность будущих мутаций. Он настаивает на том, что необходимо как можно скорее провести глобальную вакцинацию.

Усама Абу ар-Руб

Перевод: ИноСМИ