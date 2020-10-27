Мулык: По предварительным результатам выборов, партия Медведчука победила на юге и востоке Украины

"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на местных выборах победила на юго-востоке Украины. Это закономерный результат, если учесть активность политической силы и ее идеологическую повестку.

Выборы продемонстрировали, как бы не хотелось этого не замечать действующей власти, но юго-восток Украины голосует за две важнейшие проблемы – мир и экономическое восстановление. Именно этим занимается партия Медведчука и он сам лично. Именно Медведчук разработал мирный план для Донбасса, который одобрили все стороны, кроме Киева. Медведчук договорился о снятии с украинских предприятий санкций РФ. Медведчук получил согласие РФ на закупки газа Украиной по сниженным ценам. Власть это все игнорирует.

А ведь в 2019 году "Слуга народа" шла на выборы как раз с повесткой Медведчука. И победила. То есть, избиратель дал четкий сигнал Зеленскому и его команде – какие вопросы должны стоять во главе угла украинской политики. За год после парламентских выборов ситуация с их решением не только не тронулась с мертвой точки, но и вообще ухудшилась. Экономика падает, мирные переговоры в тупике.

А вот Медведчук как раз активно работал со своей повесткой. И вот результат. ОПЗЖ берет юго-восточные регионы, показывая отличный результат даже в крупных городах, где традиционно сильны местные политические проекты. К слову, о них. Ни блок Кернеса, ни партии Филатова и Труханова не будут участвовать в парламентских выборах. Поэтому на общеукраинских выборах ОПЗЖ еще больше усилит свои позиции. А что "слуги"? А "слуги" уже даже не третьи. Этот проект умер, несите новый.