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Мулык: По предварительным результатам выборов, партия Медведчука победила на юге и востоке Украины

Владислав Мулык
Владислав Мулык

Конфликтолог, офицер СБУ в запасе

Фото из открытых источников
"Оппозиционная платформа - За жизнь", по предварительных результатам выборов, победила на юге и востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявил конфликтолог, офицер СБУ в запасе Владислав Мулык.
 
Приводим текст его сообщения дословно:
 
Первые результаты...
 
Часть.1
 
Партия Медведчука победила на юге и востоке Украины.
 
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на местных выборах победила на юго-востоке Украины. Это закономерный результат, если учесть активность политической силы и ее идеологическую повестку.
 
Выборы продемонстрировали, как бы не хотелось этого не замечать действующей власти, но юго-восток Украины голосует за две важнейшие проблемы – мир и экономическое восстановление. Именно этим занимается партия Медведчука и он сам лично. Именно Медведчук разработал мирный план для Донбасса, который одобрили все стороны, кроме Киева. Медведчук договорился о снятии с украинских предприятий санкций РФ. Медведчук получил согласие РФ на закупки газа Украиной по сниженным ценам. Власть это все игнорирует.
 
А ведь в 2019 году "Слуга народа" шла на выборы как раз с повесткой Медведчука. И победила. То есть, избиратель дал четкий сигнал Зеленскому и его команде – какие вопросы должны стоять во главе угла украинской политики. За год после парламентских выборов ситуация с их решением не только не тронулась с мертвой точки, но и вообще ухудшилась. Экономика падает, мирные переговоры в тупике.
 
А вот Медведчук как раз активно работал со своей повесткой. И вот результат. ОПЗЖ берет юго-восточные регионы, показывая отличный результат даже в крупных городах, где традиционно сильны местные политические проекты. К слову, о них. Ни блок Кернеса, ни партии Филатова и Труханова не будут участвовать в парламентских выборах. Поэтому на общеукраинских выборах ОПЗЖ еще больше усилит свои позиции. А что "слуги"? А "слуги" уже даже не третьи. Этот проект умер, несите новый.
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