Молоко и кооперация, или Почему гниет в селе, а не пахнет в городе?

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Как давно вы пили свежее, настоящее, еще и теплое молоко из обычной стеклянной банки? Я думаю, что не очень многие из вас и вспомнят. А молоко ведь является отличным источником минералов, витаминов и полезных веществ. Белок, поступающий в организм после нагрузок, служит для укрепления и развития мускулатуры. И этот белок содержится именно в молоке, тогда как другие напитки этим похвастаться не могут.



А знали ли вы, что 77% молока в Украине производится не крупными предприятиями, а теми людьми, которые не считают себя сельскохозяйственными производителями?

Подумайте! В Украине 5 млн домохозяйств, у них в пользовании пять с половиной миллионов гектаров земли, из них три миллиона - пашня. Это люди, которые живут и работают на земле… Это учителя, врачи, пенсионеры… Именно они и производят львиную долю с/х продукции. Кажется, земли не так много, но именно домохозяйства дают более 65% продукции сельского хозяйства.

Вы удивитесь, но 77% молока, более 80% картофеля, 40% яиц, половина производства мяса и более 90% овощей и фруктов производится людьми дома.

Вся эта продукция еще недавно была в городах на оптовых и других рынках. На базарах, где вы могли спокойно купить настоящую свежую домашнюю продукцию, которую люди выращивали в своих приусадебных хозяйствах. Более того, при разрушенной системе кооперации люди еще и сами довозили до города всю эту продукцию.

Старшее поколение еще помнит, что не так давно по селу ехал "заготовитель" и собирал все то, что было в избытке у сельских семей: овощи, фрукты, яйца, молоко и многое другое. Вся эта продукция через систему кооперации попадала на перерабатывающие и консервные заводы, а дальше - и городские рынки и магазины.

Когда же систему кооперации разрушили и расхитили ее имущество, люди из села потянулись с торбами в город. Правда, только молодые, здоровые и сильные. А старые и немочные так и остались с яблоками и грушами под деревьями в саду или с картошкой в погребе. В это же время такие же старые городские жители с мизерными пенсиями были вынуждены покупать иностранные овощи и фрукты поштучно, так как на килограмм товара денег не хватало.

Кстати, кооперацию человечеству подарила именно Украина. А митрополит Андрей Шептицкий довел этот инструмент организации труда людей до высочайшего уровня, инвестируя с человеческого труда в науку, культуру и искусство. И сейчас благодаря кооперации малых и средних производителей в мире производится более 51% всей продукции сельскохозяйственного производства. А в Украине – гниет в селе и даже не пахнет в городе!

А с карантином и ограничением передвижения сегодня этот весь человеческий труд остается в селе. Поэтому не сидите в городе, езжайте в село, где все это есть. Вы можете пить свежее молоко и, вместе с тем, помогать крестьянам выращивать все то, что сегодня нуждается в бережном труде.

Не думайте, что у нас чего-то нет. Не гонитесь за ценами и не "выметайте" прилавки магазинов. Не паникуйте. Собирайтесь и езжайте в село. Оно вас породило, оно вас и спасет!

И не забывайте про лук, петрушку и свежий щавель. И о воде из колодца с благодарностью природе, а не из крана с оплатой водоканала!

Не "бродите" по магазинам, не сидите перед телевизором. Айда в село! Оно ждет вас!

Виталий Скоцик