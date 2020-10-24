Молчанов: Американцы борются с Медведчуком грязными методами

Американская корпорация Google по указке американских властей заблокировала Youtube-канал украинского политика , главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Лидер украинской оппозиции давно стал костью в горле заокеанских дядюшек, и перед местными выборами американцы решили закрыть канал общения Медведчука с интернет-пользователями. Канал, видео на котором за полтора года посмотрели почти 160 миллионов раз.

Расчет понятен – с популярностью Медведчука в Вашингтоне давно не могут смириться. Американские санкции ничего не дали, попытки руками украинских правоохранительных органов найти что-то на Медведчука тоже не увенчались успехом. Телеканалы Медведчука украинская власть в угоду американцев попробовала отобрать, но это уже было бы слишком нагло и попахивало откровенным беззаконием. Потому в Вашингтоне ударили там, где проще всего.

Google давно сотрудничает с американским правительством и спецслужбами. У компании просто нет выбора, иначе антимонопольные органы попросту уничтожат ее. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден признался, что АНБ отслеживает внутреннюю сеть Google. И это началось очень давно и добровольно. Это подтвердил и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. По его словам, спецслужбы США внедрены в американские технологические компании и влияют на них, выполняя указания правительства.

Медведчук для Вашингтона – главный враг в Украине. Потому что он методично подрывает основы американского внешнего управления, установленного в Украине после 2014 года. Пока партии власти и псевдооппозиции называют США "западным партнером" и голосуют в Раде за все хотелки Вашингтона, Медведчук и ОПЗЖ вскрывают американские схемы по разграблению Украины. А расследование, которое запустил Медведчук по факту работы американских биолабораторий в Украине, грозит выйти на международный уровень и продемонстрировать, что граждане зависимых от США стран используются американцами в качестве подопытных кроликов. Именно поэтому США так скрывают от украинцев то, что происходит за стенами этих лабораторий. Медведчук обещает после смены власти в Украине рассекретить эту тайну.

Кроме того, Медведчук так ненавистен в Вашингтоне, потому что пытается уничтожить бизнес-схемы американских элит, которые они развернули в Украине. США хотят посадить Украину на американскую газовую и угольную иглу. Именно с этой целью ручные власти Украины отказались от более дешевого российского сырья – в угоду США. Медведчук же договорился с Россией о возобновлении поставок российского газа, значительно дешевле, что позволило бы украинцам получать более дешевые коммунальные услуги.

Аналогично с санкциями. Киев по указке с Запада ввел санкции против России, за что получил обратные санкции. Они разрушили множество украинских предприятий, лишили тысячи украинцев работы. Медведчук договорился с Путиным о снятии этих санкций с некоторых предприятий.

И дело ведь касается не только экономики. А даже банального выживания людей. В разгар пандемии официальный Киев по указке США (да, именно так, поскольку посольство США своими устами запретило Украине покупать вакцину у кого-либо еще, кроме самих США) отказывается закупать российскую вакцину от коронавируса. Медведчук поехал в Москву, договорился с Путиным, чтобы эта вакцина попала в Украину в обход огромной очереди, но Киев говорит нет. Пусть люди умирают, но у России не купим, США запретили.

Все это не просто цинизм, это преступления США против украинцев, который разоблачает Медведчук. Люди прозревают. А это самая большая угроза для внешнего управления. Канал Медведчука в Youtube посмотрели почти 160 млн раз за полтора года. Это в три раза больше, чем каналы Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Садового, Саакашвили, Ляшко и других политиков. 65 миллионов просмотров на канале Зеленского, который сделал акцент именно на соцсети – яркий пример того, что провластная повестка не интересна украинцам. Оппозиционные взгляды Медведчука популярны намного больше.

Это отражается и на рейтингах партий. ОПЗЖ уже сегодня имеет 22% поддержки украинцев с тенденцией к росту. Прозападные партии теряют рейтинги, а "слуги народа", через пару месяцев могут потерять лидерство, уступив его ОПЗЖ. Задача американцев – не допустить, чтобы на базе ОПЗЖ было сформировано новое правительство, поскольку это будет означать конец внешнему управлению в Украине.

Именно поэтому мы видим, что США не чураются даже таких низких методов как блокирование Youtube-канал главного оппозиционного политика Украины. А ведь это еще и незаконно. Интересно, что будет дальше. Эта борьба становится все более грязной.

Кирилл Молчанов