Мнимые "достижения" президента Зеленского и "слуг" в 2020 году - это позор!

Владимир Зеленский Офис президента

Мы прожили еще один год под руководством президента Зеленского и его "слуг народа". Все подводят итоги работы власти в этом году, мне тоже хотелось бы сказать по этому поводу несколько слов. Если коротко, то: "Слава богу, что выжили!"

Президент и представители власти рассказывают о каких-то достижениях своей работы, о каких-то плюсах... Где они это берут - или не понимают, или настолько циничны и продажны, что пытаются и надеются в очередной раз одурачить свой собственный народ и даже мировое сообщество?

Июльский мир на Донбассе принес не Зеленский, его настоятельно попросила об этом президент Швейцарии, которая является представителем серьезного европейского бизнеса, которому надоело происходящее в Украине, который хочет зарабатывать деньги, а не "ослаблять" Россию за счет простых украинцев. Но и это к концу года Зеленский свел на нет, заведя в тупик минский и нормандский процессы, признанные во всем мире как единственный путь, ведущий к миру на Донбассе.

Власть ставит себе в заслугу открытие рынка земли, но при этом через референдум не спросила мнение народа, не навела порядок в кадастре, не создала земельный банк, не защитила особо ценные черноземы, уравняв их по возможностям продаж с песчаниками, фактически разрешила продажу земли иностранцам... Это не только неконституционно, но и преступно!

Еще одна "заслуга" власти - фактическая ликвидация банковской системы Украины. Ведь после их "реформы" в этом секторе невозможно восстановить искусственно разоренные добросовестные банки Украины. А главный исполнитель этой аферы Гонтарева, получив подданство Великобритании, спокойно проживает в Лондоне.

Медицинская реформа имени Супрун не остановлена, а лишь из-за коронавируса временно приостановлена. Последствия действий Супрун мы видим в наших больницах. Деньги, которые были выделены для борьбы с пандемией и увеличения оплаты врачам, благополучно разворованы через асфальтные схемы. Но для власти это большое достижение.

Тарифы из-за воровства, поставок по тройным ценам комплектующих для энергопроизводителей, схем типа "Роттердам+", "Дюсельдорф+" рекордно выросли. Вместо нашей дешевой электроэнергии нам впаривают дорогую "зеленую". А ведь Зеленский обещал снизить воровские тарифы! Так это заслуга, обман или преступление?

А реформа правоохранительной системы? Уже при Зеленском уничтожена Генпрокуратура как главный надзирающий орган, уволены лучшие специалисты, в результате сотни уголовных дел лишились процессуального сопровождения. В Украине некому документировать экономические преступления, разворовывание бюджета по причине ликвидации ревизионных и инспекционных органов, которые могли отследить все проводки, провести встречные проверки и установить лицо, присвоившее бюджетные деньги. Мои слова ярко подтверждает работа НАБУ по уголовному делу, связанному с формулой "Роттердам+", по которому провели 60 экспертиз, а главную не смогли... Это не реформа правоохранительных органов! Это подрывная работа против основ государства!

Я не говорю о контрабанде, скрутках в налоговой, отсутствии программ по увеличению рабочих мест, импортозамещению.

Зато мы укрепили внешнее управление, добавив к G7, посольству США, МВФ еще и Ми-6, не забыв при этом снять таможенные пошлины с шотландского виски.

В "актив" власти можно занести и полный подрыв доверия к Украине со стороны Китая - вспомните "Мотор Сич".

И, наконец, вишенка на торте! Бюджет на 2021-й год, который был принят почти тремя сотнями голосов, но в котором мы зарабатываем только 30%, а 70% должны одолжить по внутренним и внешним займам, а отдать по долгам 40%! Это не бюджет - это ПИРАМИДА!!!

Вот такие достижения президента Зеленского и "слуг" в 2020 году. ПОЗОР!!!

Единственное, что может порадовать думающих украинцев, - это падение доверия и рейтингов президента и "Слуг народа". На конец года наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно вышла на первое место, с чем я и хочу поздравить всех однопартийцев и верящих в нас граждан Украины!

Анатолий Бурмич