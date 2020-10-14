Милиционеров на Майдане расстреляли "мирные протестующие". Убийц от тюрьмы спасли Луценко и Горбатюк

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Милиционеров на Майдане расстреляли "мирные протестующие". Убийц от тюрьмы спасли Луценко и Горбатюк.

Публикую копию определения суда по моему заявлению:

Как видите, суд обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство и провести расследование фактов укрывательства убийств сотрудников МВД и убийц, совершивших эти преступления, генпрокурором Луценко и руководителем следственного департамента Горбатюком. Понимаю, что при нынешних руководителях ГПУ и ГБР и при президенте Зеленском ни качественного расследования, ни "посадок" не будет. Но всему своё время. А рукописи, как известно, не горят. Убийцы и их благодетели обязательно будут наказаны.

Ренат Кузьмин