Мифы холодной войны: Разбомбить Москву за три минуты с помощью шаттла НАСА

Операция "Upshot-Knothole Grable" — американское испытание ядерной артиллерии в 1953 году на полигоне в штате Невада wikipedia.org

Один из мифов холодной войны гласит, что у НАСА якобы был секретный план "сбросить на Москву ядерную бомбу" с космического корабля системы "шаттл", и один российский исследователь раскрыл ее происхождение.

Об этом пишет Daily Express.

В ходе ожесточенного противостояния, продлившегося четыре десятилетия, Вашингтон и Москва не раз оказывались на волоске от Третьей мировой – особенно во время кубинского ракетного кризиса, когда страсти накалились до предела. У обеих стран были случаи, когда ядерную войну – из-за технических сбоев и человеческих ошибок – удавалось остановить буквально в последний момент. На фоне риска ядерной войны, которую США опробовали в бомбардировке японских Хиросимы и Нагасаки, в Кремле засела паранойя.

Следовательно, одним из величайших мифов эпохи холодной войны был советский вывод, что космический шаттл США разрабатывался специально для того, чтобы сбросить на Москву атомную бомбу.

И вот российский исследователь Павел Шубин обнаружил документ от марта 1976 года, который раскрыл происхождение этих страхов.

Документ написан Юрием Сихарулидзе и Дмитрием Охоцимским из Института прикладной математики, который высчитывал траекторию советских космических аппаратов.

Как пишет в своем блоге американский историк космоса Дуэйн Дэй (Dwayne Day): "В докладе делается вывод, что американский космический шаттл с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, пролетая над Советским Союзом с юга на север, сможет "нырнуть" с орбиты над Москвой и выпустить ядерное оружие".

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"Этот метод позволил бы сбросить ядерный заряд прямо с шаттла и взорвать его над Москвой всего за 200 секунд – намного быстрее, чем с этой задачей справилась бы американская баллистическая ракета, запущенная с подводной лодки".

"Эта ядерная бомбардировка с пикирования предположительно будет частью нокаутирующего удара с целью упреждающего уничтожения советской сети командования и управления, лишив СССР возможности нанести ответный удар".

"По словам Шубина, доклад был отправлен в Центральный комитет Коммунистической партии. Там разразился спор, по итогам которого советский премьер Леонид Брежнев приказал разработать ряд альтернативных мер по защите страны от такого нападения".

"Шубин пишет, что доклад распространялся среди нескольких советских организаций и оказал значительное влияние на советскую космическую программу".

Однако доклад был засекречен, и его выводы стало предметом спекуляций – их пересказывали и искажали десятилетиями.

Дэй объяснил, чем руководствовались авторы доклада.

Он добавил: "Внутренний документ Космического центра НАСА им. Джонсона 1973 года установил для шаттлов требования 3A и 3B".

"Первое требование – возможность вывести на полярную орбиту большую полезную нагрузку и вернуть шаттл на место запуска в Ванденберге".

"Требование 3B заключалось в том, чтобы шаттл вылетел на ту же орбиту, провел быструю стыковку и извлек тот же полезный груз, запущенный согласно требованию 3A".

"После этого шаттл возвращается на стартовую площадку, неся в грузовом отсеке полезную нагрузку в 11 340 кг – примерно равную большому секретному разведывательному спутнику HEXAGON".

"Требования 3A/3B были обнародованы, и авторы доклада 1976 года заключили, что это подтверждает их догадки о задаче шаттла по бомбометанию с пикирования".

Кроме того, отметил Дэй, доклад был написан после решения СССР запустить собственный космический челнок – таким образом, важная глава в истории холодной войны оказалась переписана.

"Один из главных мифов, укоренившихся в кругу советских и российских космических историков, заключался как в том, что обоснованием для советского космического корабля "Буран" послужил как раз доклад 1976 года", – объяснил Дэй.

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"Но бельгийский исследователь и историк советских и российских космических программ Барт Хендрикс (Bart Hendrickx), показал в своей книге 2007 года "Энергия-Буран: советский космический шаттл", что решение построить "Буран" предшествовало докладу о предполагаемой бомбардировке с американского шаттла на пять недель".

"Как мартовский доклад 1976 года действительно повлиял на развитие советской космической и оборонной политики, еще только предстоит выяснить". "Шубин сосредоточился на интересном и малоизученном периоде космической истории времен холодной войны, и, надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим дальнейшие оценки этой темы".

Кэллум Хор

Перевод: ИноСМИ