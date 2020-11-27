"Менструальная бедность": Почему шотландки не могут себе позволить средства личной гигиены

Исследование Plan International в 2017 году обнаружило, что каждая десятая девушка в Великобритании с трудом находит деньги на тампоны и прокладки AP Photo, Rich Pedroncelli

Шотландия - первая в мире страна, которая закрепила право женщин на получение бесплатных гигиенических принадлежностей на законодательном уровне.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

Шотландия — первая в мире страна, которая сделала тампоны и прокладки бесплатными. На Британских островах активно обсуждают вопрос "менструальной бедности".

Усмотрели даже связь с Брекситом.

На этой неделе Шотландия совершила исторический шаг. Отныне в общественных туалетах, включая школьные и университетские, будут бесплатно предлагаться женские гигиенические средства.

Депутат от шотландской Лейбористской партии Моника Леннон (Monica Lennon) несколько лет вела кампанию против того, что в Великобритании называют "менструальной бедностью". Исследование Plan International в 2017 году обнаружило, что каждая десятая девушка в Великобритании с трудом находит деньги на тампоны и прокладки. Также почти половина девушек в возрасте от 14 до 21 года чувствуют стыд в связи с менструацией, констатировали исследователи в том же докладе. Случается, что из-за этого стыда девушки даже пропускают школу.

Идея новой шотландской реформы в том, чтобы разом попытаться решить обе проблемы, одна из которых связана со стыдом, а другая — с нехваткой денег. Смысл в том, что если средства женской гигиены станут бесплатными и такими же привычными, как туалетная бумага в общественных туалетах, станет ясно, что менструация и прокладки с тампонами — это нечто естественное.

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Проблема менструальной бедности в последние годы живо обсуждается на Британских островах. В Англии средства женской гигиены стали выдавать бесплатно в школах после реформы 2019 года, проведенной еще при Терезе Мэй. Шотландия же сейчас пошла еще дальше. В этом нет ничего необычного. Шотландская политика в целом, как правило, более "левая", чем английская, в Шотландии склонны тратить больше налоговых средств на общественные проекты. С другой стороны, в Шотландии бедность не такая проблема, как в остальной Великобритании. Здесь всего 19% семей живут в бедности, тогда как в Англии — 22%, а в Уэльсе — 24%.

Не менее активно в Великобритании обсуждается и еще один родственный вопрос — так называемый "налог на тампоны". И он-то как раз действительно связан с Брекситом.

Британское феминистское движение много лет яростно выступает против пятипроцентного налога на добавленную стоимость, которым облагают средства женской гигиены. Британское правительство, однако, постоянно ссылалось на то, что директивы ЕС не дают снизить "налог на тампоны", если страна не выйдет из европейского таможенного союза.

Едва ли многие феминистки в 2016 году проголосовали за Брексит исключительно по этой причине. Но в любом случае именно благодаря Брекситу они сейчас получили то, что хотели. В марте правительство Бориса Джонсона объявило, что ненавистный "налог на тампоны" исчезнет 1 января будущего года.

Так что у Брексита уже есть хотя бы одно конкретное последствие, с которым все ясно.

Катрине Марсал

Перевод: ИноСМИ