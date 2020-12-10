Медведчук переиграл Зеленского и Ахметова в Кривом Роге – на родине президента

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На выборах мэра Кривого Рога кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов уверенно победил кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика. Этот результат стоит особняком в череде проигрышей, которые "слуги" потерпели на мэрских выборах в крупных городах.

Об этом пишет Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

Кривой Рог показал, что даже личный бренд Владимира Зеленского уже не вытягивает выборы. Даже в родном городе президента. Даже при невероятной финансовой поддержке самого богатого украинца Рината Ахметова, для которого Кривой Рог – важнейший город.

Бренды Зеленского и Ахметова были нещадно биты брендом Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ. Это результат провалов команды президента и успехов Медведчука, который даже в оппозиции достиг ряда важнейших договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным, разработал реальный мирный план, который способен положить конец войне на Донбассе, а также презентовал программу уменьшения коммунальных тарифов в стране.

На местных выборах украинцы показали, что очарование Зеленским улетучилось так же быстро, как и возникло, а вот долгосрочные перспективы имеют те партии, которые работают с электоратом и отстаивают интересы своего избирателя.

Проигрыш Зеленского в родном городе – это еще и удар по самолюбию президента. Можно стерпеть поражение "слуг" в условной Одессе, но поражение Медведчуку в Кривом Роге – это потеря последнего бастиона. Несомненно, что на парламентских выборах, которые, вероятно, будут уже скоро, результат партии власти будет еще более катастрофическим.

Не исключено, что после местных выборов многие политики будут все больше присматриваться к ОПЗЖ как к наиболее перспективной партии Украины. А это значит, что в следующем созыве Рады у нас может быть совершенно новое большинство, оппозиционное президенту и его катастрофической политике.

Александр Потемкин