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Медведчук об отказе от зимнего времени: Может, сразу примете и Антироссийский кодекс?

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук 112.ua

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал внесенный в Верховную Раду законопроект об отказе от зимнего времени "для борьбы с российской агрессией".

Об этом Виктор Медведчук высказался на своей странице в Twitter.

В ВР внесен проект об отказе от зимнего времени "для борьбы с российской агрессией". Может, сразу примете Антироссийский кодекс как памятник вашей законодательной тупости? Заодно проголосуйте и Кодекс внешнего управления Украиной, ведь это два главных направления работы власти.

Виктор Медведчук

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