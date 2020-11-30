Медицинский "Калашников": Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Россия утверждает, что "Спутник V" эффективен на 95%, и эти ее заявления согласуются с результатами экспертов. В статье сообщается о преимуществах вакцины "Спутник V" по сравнению с западными и ее эффективности, а участники испытаний рассказывают, как им делали прививки.

Об этом пишет The Washington Post.

Друзья и родственники называли их "подопытными кроликами" и предупреждали, что они рискуют столкнуться с ужасными проблемами со здоровьем из-за вступления России в вакцинную гонку.

Но группа россиян, которые быстро включились в испытания российской вакцины "Спутник V" в качестве добровольцев, стали своего рода исследователями-любителями еще до получения полных официальных результатов клинических испытаний третьей фазы, до которых остаются все еще месяцы, хотя российские чиновники заявили во вторник, 24 ноября, что вакцина эффективна на 95%.

Эти добровольцы основали свое онлайн-сообщество, и, подобно членам школьной научной команды "ботаников", они проводят свои собственные исследования.

Почти 1500 человек обмениваются сообщениями, отвечают на вопросы и делятся результатами тестов на антитела и другими сведениями о состоянии здоровья в неофициальной группе в Telegram под названием "Добровольцы-испытатели вакцин от covid-19".

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Это один из самых причудливых уголков в глобальной гонке за вакциной, в которой принимают участие "Спутник V", а также другие вакцины, созданные в лабораториях Соединенных Штатов, Китая и Европы.

Эта онлайн-группа с радостью принимает новичков, страстно желающих принять участие в испытаниях вакцины, отправляя им ссылки на лучшие места, где их могут быстро включить. Члены группы сочувствуют разочарованным участникам, которые, как им кажется, в ходе исследований получили уколы плацебо. Они строят графики результатов анализов и симптомов, а также обмениваются технической информацией об антителах и Т-клетках.

Лишь немногие из них являются экспертами, имеющими опыт работы в области биохимии или анализа данных, и большинство из них — самые обычные люди. Напомним, что в настоящее время суточный прирост заболевших в России составляет около 24 тысяч человек.

Российское правительство публично не комментировало существование этой онлайн-группы. Но тон разговоров ее членов может показаться знакомым. Как и российские официальные лица, почти все авторы сообщений этой группы убеждены, что вакцина "Спутник V" эффективна.

Дмитрий Кулиш, биохимик и профессор Центра предпринимательства и инноваций при Сколковском институте науки и технологий, частном исследовательском институте в Москве, принял участие в испытаниях российской вакцины, потому что это был единственный способ ее получить.

"Коротко говоря, мне сделали два укола, и два дня назад я получил анализ на уровень антител. Уровень антител оказался действительно высоким, и я очень этому рад", — сказал он в интервью.

По данным российского сайта расследований "Проект", представители российской элиты, включая магнатов и чиновников, выстраивались в очередь, чтобы тайно сделать прививку вакциной "Спутник V" еще до того, как она была официально зарегистрирована в августе. Но российские чиновники отрицают, что российская элита первой получила доступ к этой вакцине.

Сомнения россиян

Между тем многие россияне по-прежнему скептически относятся к вакцинации в целом. Согласно результатам октябрьского опроса, проведенного "Левада-центром", 59% россиян не стали бы делать прививку от коронавируса. Результаты этого опроса не отражают причин такого недоверия россиян. Но, как и в Европе, Соединенных Штатах и других странах, в России в некоторых кругах успело глубоко укорениться лобби против вакцинации, а также теории заговора, согласно которым нового коронавируса вообще не существует.

"Что касается эффективности российской или любой другой вакцины, я не думаю, что кто-то знает наверняка. Только время покажет", — сказал 39-летний доброволец Александр Самсонов, член Telegram-группы, который утверждает, что у него произошло мощное увеличение титра антител, как показал тест итальянской фирмы DiaSorin.

Летом Самсонов уволился с должности специалиста по связям с общественностью, потому что его начальник настаивал, чтобы сотрудники вернулись к работе в офисе, где мало кто заботился о мерах защиты, таких как маски и перчатки.

Самсонов стал избегать привычных мероприятий, прогулок в парке, выставок и встреч с журналистами в кафе. Месяц за месяцем он старался находиться дома, работая у компьютера как фрилансер.

"Я переживал стресс. Я все время сидел дома, — признался он. — Сидишь дома целыми днями и набираешь вес".

Самсонов решил присоединиться к испытаниям вакцины после того, как от коронавируса скончалась его 92-летняя бабушка, и им заразились его друзья.

"Они рассказывали мне ужасные вещи. Некоторые заболели диабетом. У некоторых образовались тромбы. А у некоторых были проблемы с легкими", — рассказал он.

Между тем некоторые коллеги и друзья смеялись над принимаемыми Самсоновым мерами защиты, включая ношение масок и перчаток. Когда он решил участвовать в испытаниях вакцины, они сказали, что он пожалеет.

"Они говорили мне, что, поскольку вакцина как следует не протестирована, а вопрос вакцинации носит политический характер, у меня будут проблемы со здоровьем, — рассказал он. — У меня никогда не будет детей, и из-за этой вакцины у меня разовьются различные болезни".

По его словам, хотя эта вакцина экспериментальная, она все же помогла ему поднять настроение — подобно занавесу на премьере спектакля. Он нашел новую работу в сфере связей с общественностью.

"Я чувствую себя гораздо спокойнее. Я чувствую, что теперь могу выйти из самоизоляции, — сказал он. — Я не могу жить в изоляции до лета 2021 года".

Медицинский "Калашников"

По мере усиления международной конкуренции Россия все больше нацеливается на рынки в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке. Президент Владимир Путин поднимает тему вакцины во всех разговорах с мировыми лидерами — соперничая с такими конкурентами, как британско-шведский гигант AstraZeneca, заключивший альянс с Оксфордским университетом, а также американские компании Moderna и Pfizer.

Россия утверждает, что "Спутник V" эффективна на 95%, и эти ее заявления согласуются с результатами, о которых сообщают компании Moderna, Pfizer и немецкая BioNTech.

Позиция России заключается в том, чтобы, как это делает верный Кремлю российский телеведущий Дмитрий Киселев, иронизировать над западными вакцинами, поскольку они слишком дорогие и требуют хранения и перевозки при очень низких температурах. "Спутник V" выпускается в лиофилизированной форме, и его проще хранить и транспортировать. Киселев сравнил эту вакцину с одним из самых известных товаров, который Советский Союз когда-то экспортировал.

"Наш "Спутник V" неприхотлив и надежен, как автомат Калашникова", — сказал Киселев в телепрограмме "Вести недели" ранее в ноябре. Он добавил, что в случае с вакциной компании Pfizer могут возникнуть серьезные логистические трудности.

36-летний Владимир Русецкий и его жена Елена, оба IT-специалисты, создали упомянутую выше Telegram-группу для обмена информацией, и они были удивлены, увидев, насколько быстро она выросла.

Они дважды пролетели по 2700 километров из своего родного Омска до Москвы, чтобы принять участие в испытаниях и сделать по две прививки. Они боялись заразить родителей.

"Когда у тебя есть престарелые родственники, это страшно", — говорит Русецкий.

По его словам, тесты на антитела после вакцинации показали, что их уровень высокий.

Русецкий надеется, что эта группа в Telegram убедит скептиков, в том числе друзей и членов его семьи, подумать о том, чтобы сделать прививку, когда она станет широко доступной в начале следующего года.

"Дочь моей жены, которая живет в Америке, назвала нас подопытными кроликами. Теперь она увидела, что у нас есть антитела, и ее отношение изменилось", — рассказал Русецкий. Пара по-прежнему соблюдает требования в отношении масок и перчаток, в основном, чтобы показать пример другим.

"Конечно, мы испытываем облегчение, — сказал он. — Теперь я знаю, что мои родственники в безопасности. Я не передам им заболевание, и это меня успокаивает".

Макс Попов, гражданин Канады и участник Telegram-сообщества о вакцинации, а также связанной с ним группы в Фейсбуке, сказал, что причин бояться российской вакцины нет. Но у него и его жены-россиянки Натальи Христюковой антитела после прививок в рамках клинических испытаний так и не появились.

"На основании этого я решил, что и моя жена, и я, к сожалению, оказались в группе плацебо", — сказал Попов, который занимается производством и установкой телевизионного оборудования в России.

Русецкий уверен, что получил вакцину, а не плацебо. Он назвал ее "меняющей жизнь".

"Если те люди, которые не хотели вакцинироваться, посмотрят на меня, передумают и сделают прививку, — сказал он, — это будет просто замечательно".

Робин Диксон

Перевод: ИноСМИ