Мечеть Айя-София в цивилизационной теории Хантингтона, или Как Турция отвернулась от Запада

Собор Святой Софии в Стамбуле превратили в мечеть Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Эрдоган присвоил собору Святой Софии статус мечети. Что это значит и какое влияние окажет на мировую цивилизационную матрицу?

Об этом пишет Виктор Еленский на своей странице в Facebook.

Удивительно, что в нынешних дискуссиях вокруг Святой Софии никто не вспоминает Сэмюэла Хантингтона. Того, кто четверть века назад все это достаточно подробно описал.

Он очень внимательно следил за Турцией, точнее – за турецким возвращением к мусульманской цивилизации, из которой железной рукой вырвал страну Кемаль Ататюрк. Хантингтон писал о борьбе между кемалистской Турцией и ее цивилизационной матрицей, о том, как отвергнув Мекку и будучи сама отвергнута Брюсселем, Турция отступает перед исламским подъемом. Мечеть Святой Софии – это символ триумфа этого подъема. Более красноречивого символа нечего и искать, как бы кто не делал вид, что ничего такого не произошло. Это во-первых.

Нет, на исламско-христианский и христианско-исламский диалог это событие разрушительного влияния не окажет. Хотя бы потому, что по-настоящему непроницаемые линии разграничения в этих диалогах сейчас все в большей степени пролегают не между религиями, а между вменяемыми и маловменяемыми участниками диалога внутри самих религий. Это, кстати, интуитивно схватывают и "религиоведы в штатском". Помните, как Путин заявил, что у нас, мол, страна восточного христианства, православия, а оно во многом ближе к исламу, чем к католичеству? Вопрос лишь в том, к какому именно исламу ближе вот именно такое православие, которое мы все чаще наблюдаем в исполнении государственно-церковного русского альянса. Это во-вторых.

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В-третьих, Россия, которая грезила быть "крестом над Святой Софией", а в этом веке официально провозгласила себя "покровительницей Православия и православных народов", от этой роли, как бы это сказать, - "самоустранилась". Потому что, как мы понимаем, здесь дело тонкое, это не пацифистов-свидетелей Иеговы по тюрьмам пачками сажать и не реки "канонической крови" по Украине искать. Короче, о заседании Совета Безопасности РФ в отношении Святой Софии, подобное тому, которое собралось в октябре 2018-го по украинскому церковному вопросу, мы вряд ли услышим.

В-четвертых. Метафора "мост между цивилизациями", которой часто изображали Турцию некоторые ее руководители (например, премьер Тансу Чиллер), хороша разве что для художественных текстов. Жить на мосту, хоть между Западом и Востоком, хоть между Европой и Евразией, не комфортно и неуютно. Поэтому Украине необходимо как можно скорее осуществить свой переход через мост в западном направлении. Несмотря на хорошо срежиссированный и хорошо финансируемый антизападный визг, которым плотно забито в последнее время наше медиапространство.

Виктор Еленский