Машина из-за границы: Кто может ввозить автомобили в Украину без налогов

​​Согласно статье 377 Таможенного кодекса, легковые автомобили при ввозе в Украину из-за границы облагаются ввозной пошлиной, акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость.

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Существует три категории граждан, которым не уплачивать пошлину позволяет законодательство:

лица с инвалидностью, обеспечиваемые легковыми автомобилями, признанными гуманитарной помощью соответствующими органами социальной защиты населения; граждане, которые ввозят (пересылают) легковой автомобиль в связи с переселением на постоянное место жительства в Украину; граждане-резиденты, в пользу которых открыто наследство за пределами Украины и граждане-резиденты, которые получили транспортные средства в виде наград и призов на международных соревнованиях, конкурсах за пределами таможенной территории Украины.

Гуманитарная помощь

Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов автомобилями, признанными гуманитарной помощью, осуществляется на условиях, предусмотренных законом, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 19.07.2006 №999. Согласно части первой ст. 6 Закона от 22.10.1992 №1192-XIV "О гуманитарной помощи" признания товаров (работ, услуг) гуманитарной помощью осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере социальной защиты населения, в каждом конкретном случае с учетом особенностей.

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При переезде в Украину

При ввозе авто во время переезда в Украину на постоянное место жительства должны выполняться следующие условия:

ввоз (пересылка) автомобиля должен быть осуществлен в течение шести месяцев со дня выдачи документа, подтверждающего право гражданина на постоянное проживание в Украине;

ввоз легкового транспортного средства в количестве не более одной единицы на каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста;

документальное подтверждение того, что до дня выдачи этого документа гражданин проживал на территории страны, из которой он прибыл, не менее трех лет;

транспортное средство личного пользования, классифицируются в одной из товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно УКТ ВЭД (в количестве одной единицы на каждого гражданина, который достиг 18-летнего возраста) был в собственности (или совместной собственности) того, кто переезжает, не менее одного года.

Открытие наследства

В соответствии с пунктом 5 ч. 10 статьи 374 Таможенного кодекса Украины освобождаются от обложения таможенными платежами автомобили в количестве не более одной единицы, входящих в состав наследства по закону, открытого за пределами Украины в пользу резидента, в случае подтверждения его состава органами, совершающими нотариальные действия в стране ее открытия. Указанное подтверждение подлежит заверению или легализации в соответствующем зарубежном консульском учреждении Украины, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Если автомобиль – награда в соревнованиях или выигрыш

Освобождаются от налогообложения таможенными платежами легковые автомобили в количестве не более одной единицы согласно пункту 6 ч. 10 ст. 374 Таможенного кодекса Украины, полученные гражданами-резидентами в виде наград и призов на международных соревнованиях, конкурсах за пределами таможенной территории Украины, при условии документального подтверждения факта награждения нотариальными органами соответствующей страны.

Указанное подтверждение подлежит заверению или легализации в соответствующем зарубежном консульском учреждении Украины, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.