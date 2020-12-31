Марчевский: 2020 – год разочарований?

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский обратился к сторонникам политической силы и подвёл итоги 2020-го года.



"2020-й – год разочарований?

Говоря про год уходящий, сразу приходит в голову самое банальное – он был трудным, для кого-то трагическим…

В политическом смысле – это был год больших разочарований. А если уж совсем высокопарно: это был год крушения наших больших надежд. Надежд на скорое установление мира, надежд на улучшение жизни… Если для высоких чиновников и прочих членов набсоветов улучшение наступило, то для многих украинцев качество жизни ухудшилось.

Пусть и с опозданием, но я поздравляю чету Зеленских, которая в уходящем году справила новоселье, переехав в резиденцию площадью почти 2500 кв. метров… Значит, все-таки в стране кому-то жить стало лучше. Конечно, за те официально потраченных на ремонт "госдачи" 3,5 миллиона гривен можно было оборудовать не одну сотню точек раздачи кислорода в ковид-отделениях, но, как сказала жена героя фильма "Бриллиантовая рука", – шуба подождёт…

2019-й, как вы помните, заканчивался подписанием документа "нормандской четвёркой" в Париже, в котором закреплялось интегрирование "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, признавались незыблемыми Минские соглашения, и до конца года должно было быть установлено полное прекращение огня. Но люди продолжали гибнуть… А Зеленский, не дождавшись, пока высохнут чернила на его подписи, заговорил о невозможности выполнения всего того, что он лично подписал. Стал рассказывать о "дедлайне" и "плане Б".

В каком-то сегодня непонятном порыве, осенью прошлого года наш гарант заверил страну, что "на 50%" будут снижены тарифы, которые потом более чем на эту цифру выросли. А к новому 2021-му году власть приготовила уже новое рекордное повышение…

Видимо испытывает терпение народа на прочность.

Народ пока ответил своим подарком для "слуг" и их лидера: рейтинги власти полетели вниз. И впервые "слуги народа" уступили лидерство в рейтинге популярности. И то, что сегодня их возглавила партия "Оппозиционная платформа – За Жизнь!", я лично воспринимаю, как высокое доверие к нашей политсиле. Как шанс для Украины перейти к реальным реформам и реальным переменам к лучшему.

К сожалению, уже понятно, что при нынешнем режиме надеяться хотя бы на стабилизацию в стране нельзя. Многомиллиардные заимствования позволяют власти жить безбедно, а долги государства безжалостно перекладываются на плечи простых граждан. Хуже того, уже через месяц в Белый дом зайдет та самая команда, которая подготовила, профинансировала и организовала в Украине "революцию достоинства", организовала войну и раскол страны. В случае реальной эскалации конфликта между США и Россией – судьба Украины, которую Запад видит как главный плацдарм – будет еще более печальна…

Конечно, в уходящем году у каждого из нас были свои радости и победы. Наши близкие и друзья, которые уже одним фактом своего существования делают нас счастливыми. И я за это им бесконечно благодарен.

Очень хочется, чтобы у всех – всё и всегда было хорошо", – подчеркнул Марчевский.

Артем Марчевский