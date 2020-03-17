Лекарство хуже болезни, или Как Зеленский разрушит экономику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский осматривает оборудование санитарного вертолета МИ-8МТВ-1, который специально оборудован для перевозки инфекционных больных недалеко от города Полтавы EPA-EFE

Превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса не соответствуют масштабу проблемы и угрожают разрушить финансовую систему страны, что приведет к необратимым последствиям, которые хуже пандемии.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Главным паникером в стране оказался президент. Именно его неадекватные меры стимулировали развитие паники в обществе, которое грозит перерасти в форменную истерию. Жесткость карантинных мер, запрет на проезд в метро, запрет на внутренние авиаперелеты, запрет на всякие транспортные сообщения между областями и городами, разрешение на переезд только 10 человек в маршрутках и до 20 - в общественном транспорте, запрет на посещение кафе, ресторанов, массовых мероприятий, приостановку операций в госпиталях и больницах и т.д., которые потребовал Зеленский, совершенно не соответствуют масштабу и сути проблемы и грозят разрушить финансовую и банковскую системы страны, а это будет по-круче всякой пандемии короновируса по своим последствиям.

Самое бессмысленное в жестких мерах президента заключается в том, что они практически не реализуемы в длительной перспективе, а главное, ставят перед собой недостижимые цели А поэтому не дадут ожидаемого эффекта, а лишь приведут только к спекуляциям, резкому повышению цен, дефициту товаров, развитию черного рынка, всплеску коррупции в правоохранительных органах, разрушению малого и среднего бизнеса, прекращению обслуживания кредитов и ипотеки, исполнению под шум волны договоров, разрушению банковской системы, панике на валютном рынке, переделу рынков в пользу крупного бизнеса и т.д. Короче, последствия могут быть драматичными.

Метод жестких ограничений, фактически введение режима чрезвычайного положения во всей стране, это совершенно неправильный подход, потому что ставит перед собой недостижимые цели, а лекарство становится хуже болезни.

Украина не может избежать пандемии, у нас пройдут все те же стадии ее развития, что и в других странах. Однако, огульный, панический, административно-революционный подход, махание шашкой не эффективны. Точнее, очень вредны. Такой подход вызовет первую одобрительную реакцию у общества, но потом выясниться, что жесткие административные меры неэффективны.

Требуется разумный подход, который учитывает реалии, а не питается слухами и лишь раздувает панические настроения.

Во-первых, выяснилось, что дети не подвержены риску заболевания и не являются переносчиками вируса. Поэтому запреты на посещение школ и отправка учителей в вынужденный отпуск за свой счет и - это излишняя мера.

Во-вторых, смертность от короновируса сравнительно невысока. Большинство людей вполне справляются с болезнью в течении 7-10 дней и приобретают иммунитет. Всем таким заболевшим, у которых появился кашель и температура около 37,8 градусов надо предложить самооизолироваться вместе со своей семьей.

Закрывать рестораны, бары, кафе не следует. Надо просто пояснить людям, что это именно те места, в которых вероятность заболевания самая высокая, но люди должны иметь право самим брать на себя риск посещения.

Массовые мероприятия на открытом воздухе - практически самые безопасные для передачи вируса.

В метро необходимо пользоваться масками, они действительно резко снижают вероятность передачи вируса.

Статистика уже доказала что при авиаперелетах и автобусных перевозках, инфицированный больной может заразить только рядом сидящих людей. Поэтом отменять авиаполеты и перевозки общественным транспортом - это слишком крайняя мера, которая все равно долго не продержится и не даст эффекта.

Что необходимо сделать?

Ну, конечно, не стоит обращаться за помощью к олигархам, как делает Зеленский, который постоянно испытывает страх и пиетет перед ними. На поставках тестов, масок и аппаратов искусственного дыхания можно заработать и многие бизнесмены могли бы с удовольствием заняться этим: и производством, и импортными поставками. Для этого правительство должно немедленно предоставить для желающих заняться этим конкретные льготы. Через пару месяцев предприимчивые люди могли бы решить проблему с масками, тестами и АИД. И они, в отличие от олигархов, не будут ставить перед президентом политические условия и требовать себе взамен льготы и преференции. Не стоит пытаться вводить унифицированные ограничения на территории всей Украины. Необходимо максимально децентрализовать мероприятия по борьбе с пандемией, передав максимальные полномочия в этом вопросе местным властям. Они лучше знают ситуацию у себя в регионе, могут оперативно принимать решения и быстрее справятся с проблемами, чем бюрократы в Киеве. На местах быстрее оборудуют необходимые койко-места, быстрее наладят тестирование, быстрее обеспечат снабжение всем необходимым и т.д. Совсем глупо наказывать за нарушения драконовских карантиных мер. Максимально полное и максимально честное информирование населения о ходе распространения эпидемии. Ставку необходимо делать не на жесткие и огульные ограничения, которые разрушат бюджет и банковскую систему, а на саморегулирующее поведение людей, которые сами выберут для себя оптимальное поведение снижающее риск для них. Немедленно выполнить все требования МВФ и получить пятимиллиардный транш, а также финансовую помощь от других финансовых институтов: МБ ЕС, ЕБРР и т.д.

Повторяю, эпидемию коронавируса невозможно остановить, как пытается сделать Зеленский, а необходимо и вполне возможно замедлить ее развитие.

Сколько продлиться эпидемия?

Никто не знает. Есть разные оценки: от одного до 6 месяцев. Украины только в начале пути. Поэтому необходимо настроиться на длительную системную работу, не паниковать, не вводить драконовских ограничений и не разрушать экономику. Повседневную жизнь нельзя парализовать. Это может плохо закончиться. Упор надо сделать на само-отвественность людей, их самозащиту, максимальное полное информирование общества, помощь пожилым людям, помощь бизнесменам в снабжении больниц всем необходимым, получение финансовой помощи для закупок, децентрализацию борьбы с эпидемией. Необходимо создавать условия для самоорганициции общества и саморегулирования в его борьбе с эпидемией.

Зеленскому явно нравиться изображать из себя волевого президента, который не боится принимать жесткие карантинные меры в масштабах всей страны. Он думает, что таким образом он повышает свой рейтинг, которым так дорожит, и явно хотел бы подавить волну протеста против прямых переговоров с ОРДЛО.

Но уже среднесрочные последствия такого порочного подхода Зеленского окажутся плачеными для страны.

Требуется не волевой подход, а разумный. Упор надо делать не на силовиков (СБУ, МВД), не на олигархов, а на гражданское общество, местное самоуправление, ученых и средний бизнес. Но для этого надо не заниматься популизмом и не заботиться о своем рейтинге.

Андрей Головачев