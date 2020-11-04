Кузьмин: За очень эмоциональным обращением Зеленского мало кто обратил внимание на одну фразу

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.

За очень уж эмоциональным аудио-обращением Зеленского мало кто обратил внимание на одну его фразу. Эту фразу и я как-то не сразу заметил. А Президент сказал ни много ни мало следующее: КСУ, цитирую, "творит хаос за деньги...", другими словами, последнее решение, которое так не понравилось власти и ее и иностранным благодетелям, судьи приняли за взятки.

Уважаемый Владимир Александрович! У Вас есть доказательства получения взяток судьями КСУ? Вы серьезно? Так что же Вы говорите намеками да еще и так скромно? Действуйте! В тюрьму взяточников! Пожизненно, как народ, судя по Вашим опросам, хочет! Что же Вы покрываете лиходеев?

Вам, уважаемый Владимир Александрович, как Гаранту Конституции, необходимо подать заявление о получении судьями КСУ взяток за принятие решения, которое Вам так не понравилось. В САП направить, не в НАБУ: в НАБУ, как известно, руководитель признан коррупционером, да еще незаконно назначенным на должность. Вас вызовут, предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, допросят по сути заявления, поинтересуются имеющимися у Вас доказательствами и обязательно посадят злодеев, даже не сомневайтесь...

И еще, Владимир Александрович, если кто-нибудь когда-нибудь публично обвинит Вас в получении взятки за принятие закона о продаже земли, не удивляйтесь: закон бумеранга, так сказать...

Ренат Кузьмин