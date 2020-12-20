Кузьмин: Все смерти в Украине от коронавируса – на совести Зеленского

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от поставок российской вакцины.

Об этом Кузьмин написал в Facebook.

После такого заявления становится очевидно: все смерти в Украине от коронавируса — на совести Зеленского. Отказавшись от поставок он взял на себя персональную ответственность за каждого умершего от вируса украинца.

Иски о возмещении ущерба, обвинение в геноциде, уголовные дела, презрение и ненависть народа-все это для Зеленского лишь вопрос времени: "Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно".

В интервью журналист обнародовал сенсационный факт — оказывается, Украина и компания Pfizer остановили!!!!!!! переговоры по закупке вакцины от коронавируса. Причина — запрет на экспорт вакцины из США, пока не будет вакцинировано американское население.

Украина об этой истории умалчивала и заявляла, что ведутся переговоры.

Ренат Кузьмин