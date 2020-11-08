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Кузьмин: Все меньше людей видят в Зеленском лидера

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Оригинал на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Рейтинг Зеленского и слуг народа прогнозируемо падает. На фоне этого рейтинг команды Медведчук – Бойко резко пошел вверх. Все больше людей связывают позитивные ожидания с Виктором Медведчуком, его командой и его видением курса страны. Запрос на перезагрузку власти уже созрел.
 
Похоже, украинцы, наконец-то, стали прозревать. Они уже все меньше и меньше видят в Зеленском лидера и уже почти не верят в то, что он способен вывести страну из кризиса. На фоне падения рейтингов власти наблюдается дальнейшая поляризация общества и растущий спрос на сильную руку лидера и изменение курса страны. И народ все больше видит такой потенциал у Виктора Медведчука, у его соратника Бойко и "ОПЗЖ" в целом.
 
Ренат Кузьмин
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