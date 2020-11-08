Кузьмин: Все меньше людей видят в Зеленском лидера

Рейтинг Зеленского и слуг народа прогнозируемо падает. На фоне этого рейтинг команды Медведчук – Бойко резко пошел вверх. Все больше людей связывают позитивные ожидания с Виктором Медведчуком, его командой и его видением курса страны. Запрос на перезагрузку власти уже созрел.

Похоже, украинцы, наконец-то, стали прозревать. Они уже все меньше и меньше видят в Зеленском лидера и уже почти не верят в то, что он способен вывести страну из кризиса. На фоне падения рейтингов власти наблюдается дальнейшая поляризация общества и растущий спрос на сильную руку лидера и изменение курса страны. И народ все больше видит такой потенциал у Виктора Медведчука, у его соратника Бойко и "ОПЗЖ" в целом.

Ренат Кузьмин