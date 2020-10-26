Кузьмин: Вопрос о легитимности украинской власти становится риторическим

Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина.

Кстати, в 2019 году во втором туре президентских выборов голосовало 61,6% от общего количества избирателей, при этом за Зеленского - 73,22% от проголосовавших, т. е. 45,1 % от общего количества. А это, как вы понимаете, даже не половина.

Поэтому "заоблачные" цифры победителей местных выборов 2020 года в 20-25% от проголосовавших составляют лишь 4-5% от общего количества избирателей.

А вот на парламентских выборах проголосовало 49,2% от общего количества избирателей, при этом за "Слугу народа" - 43,16% от количества проголосовавших, что от общего количества избирателей составляет всего лишь 21%.

К чему это я, спросите? А это я к тому, что вопрос о легитимность украинской власти становится риторическим. Для восстановления ее легитимности нам нужны перевыборы и президента, и парламента и местных советов.

Ренат Кузьмин