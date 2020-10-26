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Кузьмин: Вопрос о легитимности украинской власти становится риторическим

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Фото из открытых источников

Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина.

Еще немного цифр, характеризующих избирательный процесс: явка на выборах 25 октября 2020 составила - 36,88%. Для сравнения:
  • 1994 год - 75,5%.
  • 1998 год - 71%.
  • 2002 год - 69%.
  • 2006 год - 67%.
  • 2010 год - 50%.
  • 2015 год - 46,6%.
Поэтому "заоблачные" цифры победителей местных выборов 2020 года в 20-25% от проголосовавших составляют лишь 4-5% от общего количества избирателей.
 
Кстати, в 2019 году во втором туре президентских выборов голосовало 61,6% от общего количества избирателей, при этом за Зеленского - 73,22% от проголосовавших, т. е. 45,1 % от общего количества. А это, как вы понимаете, даже не половина.
 
А вот на парламентских выборах проголосовало 49,2% от общего количества избирателей, при этом за "Слугу народа" - 43,16% от количества проголосовавших, что от общего количества избирателей составляет всего лишь 21%.
 
К чему это я, спросите? А это я к тому, что вопрос о легитимность украинской власти становится риторическим. Для восстановления ее легитимности нам нужны перевыборы и президента, и парламента и местных советов.
 
Ренат Кузьмин
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