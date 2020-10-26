Кузьмин: Вопрос о легитимности украинской власти становится риторическим
Оригинал на странице Facebook Рената Кузьмина.
Еще немного цифр, характеризующих избирательный процесс: явка на выборах 25 октября 2020 составила - 36,88%. Для сравнения:
- 1994 год - 75,5%.
- 1998 год - 71%.
- 2002 год - 69%.
- 2006 год - 67%.
- 2010 год - 50%.
- 2015 год - 46,6%.
Поэтому "заоблачные" цифры победителей местных выборов 2020 года в 20-25% от проголосовавших составляют лишь 4-5% от общего количества избирателей.
Кстати, в 2019 году во втором туре президентских выборов голосовало 61,6% от общего количества избирателей, при этом за Зеленского - 73,22% от проголосовавших, т. е. 45,1 % от общего количества. А это, как вы понимаете, даже не половина.
А вот на парламентских выборах проголосовало 49,2% от общего количества избирателей, при этом за "Слугу народа" - 43,16% от количества проголосовавших, что от общего количества избирателей составляет всего лишь 21%.
К чему это я, спросите? А это я к тому, что вопрос о легитимность украинской власти становится риторическим. Для восстановления ее легитимности нам нужны перевыборы и президента, и парламента и местных советов.
Ренат Кузьмин