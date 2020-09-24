Кузьмин: Власть собирается расправиться с главным свидетелем по делу Венедиктовой - директором КП "Пуща-водица" Егоровым

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Власть собирается расправиться с главным свидетелем по делу генпрокурора Ирины Венедиктовой - директором КП "Пуща-водица" Евгением Егоровым. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин в Telegram.

Приводим текст его сообщения дословно:

Скандал с генпрокурором набирает обороты, о нем написали практически все отечественные СМИ: от 5 го канала до 112-го, от Обозревателя до Шарий.net. И только генпрокурор Венедиктова, всегда такая разговорчивая, в этот раз помалкивает. И президент Зеленский тоже. И вся фракция "Слуга народа"... Ну, с ними все понятно.

А теперь инсайд из ГПУ. Вчера в ГПУ поступила команда установить и показательно наказать всех, кто причастен к утечке в СМИ венедиктовских дачных махинаций, а также, внимание (!), сделать все, чтобы Егоров не смог дать против генпрокурора и ее благодетелей разоблачительных показаний. Где-то уже такое было. Где? В деле Гонгадзе. Там тоже человек с голосом Кучмы требовал от человека с голосом Кравченко "заткнуть рот" журналисту-разоблачителю. Чем все закончилось мы помним. Теперь Егоров? Ну только попробуйте тронуть Егорова, идиоты. Это же нужно быть такими тупыми! Вы должны теперь не убивать и не сажать в тюрьму, а беречь этого Егорова как самое дорогое своё сокровище. От его показаний теперь зависит не только судьба генпрокурора, от него теперь зависит судьба премьера Шмыгаля, президента Зеленского, а значит судьба предстоящих выборов и всей страны. Представляю себе резонанс от показаний Егорова обо всем, что ему известно о Венедиктовой и ее дачной афере, о том кто и какие команды ему давал, чем эти команды мотивировал и что готворила ему сама генпрокурор при личных встречах в Пуще. Думаю, "сядут усе". А пока нужно пожелать Егорову твёрдости духа и терпения. И ещё. Пойти на приём к послам большой семерки и к послу ЕС в Украине и чистосердечно поведать им всю правду-матку. А заодно и о политическом убежище похлопотать, на всякий пожарный...

Ренат Кузьмин