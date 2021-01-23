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Кузьмин: Власть привычно замалчивает грандиозный скандал с высокопоставленными чиновниками из СБУ

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

СБУ Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что нынешняя украинская власть замалчивает грандиозный скандал с высокопоставленными чиновниками из высшего руководства Службы безопасности Украины. Об этом политик сообщил в Facebook

Грандиозный скандал в Украине власть привычно уже замалчивает. Высокопоставленные чиновники из высшего руководства СБУ брали взятки, организовывали убийства своих коллег и сдавали секретную информацию преступникам.

Если бы в заклейменные позором советские времена произошло что-то подобное, в тот же день были бы уволены и председатель КГБ, и его заместители, и вся коллегия службы. Были бы уволены сотрудники управления по надзору за КГБ генеральной прокуратуры , заместитель генпрокурора по этому направлению и генпрокурор. Кроме того, были бы уволены кураторы службы из ЦК парти и Совета министров. В КГБ была бы организована массовая тотальная проверка исполнения законодательства всеми подразделениями службы. Ведомство было бы немедленно реформировано, возможно даже ликвидировано.

А что у нас? А у нас полное молчание власти, напоминающее молчание ягнят. Может кто не знает, но назначение председателя, СБУ всех больших сбушных начальников - исключительная прерогатива президента Зеленского. Ау, президент! Убийцы и взяточники в руководстве СБУ - это уже слишком!

Ренат Кузьмин

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